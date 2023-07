Il fuoco minaccia il campeggio 

Quando è scoppiato l’inferno di fuoco, si è temuto che le fiamme potessero spingersi verso i campeggi sul litorale di Lotzorai affollati di turisti. Sono stati momenti di terrore a Donigala. Per precauzione un pastore è stato fatto evacuare dalla sua abitazione di via Paganini. In quegli stessi istanti elicotteri e canadair, oltre alle squadre dell’antincendio che operavano da terra, stavano già effettuando i lanci d’acqua per domare le fiamme che hanno lambito le case del quartiere che apre verso la spiaggia di Is Orrosas. Qualcuno, mentre andava al lavoro nelle vicine strutture turistiche, s’è affrettato a mettere in salvo i propri animali domestici rinchiudendoli in casa. Poi, dopo quasi due ore in trincea, la macchina dell’antincendio ha vinto la battaglia contro il fuoco dando inizio alle operazioni di bonifica concluse a tarda sera.

Pomeriggio campale

Più di cinque ore sotto assedio del fuoco, tre paesi (Villagrande, Girasole e Lotzorai) in allarme e oltre 40 ettari bruciati (stima in corso di accertamento), quasi tutti nel primo incendio divampato a Santa Lucia, a valle di Villagrande. È il bilancio di un pomeriggio campale sul fronte degli incendi nell’area del nord Ogliastra, scandito da sirene e rombo dei motori di canadair ed elicotteri. Tutto è iniziato poco dopo le 13.30, quando l’allarme è scattato sul versante est della provinciale 27, tra Tortolì e Villagrande. Qui la macchina dell’antincendio si è messa subito in azione, schierando decine di squadre tra Forestale, Forestas e personale dei Vigili del fuoco dei distaccamenti di Tortolì, Lanusei, Villagrande e della sede centrale di Nuoro. Hanno operato quattro elicotteri e da Genova, a metà pomeriggio, è arrivato il canadair. In ogni circostanza hanno sorvegliato anche carabinieri, polizia, vigili urbani e barracelli. Alle 19.30 erano ancora in corso le operazioni di bonifica che proseguiranno anche oggi. Quando sembrava che la situazione stesse tornando alla normalità, intorno alle 16.30 un secondo rogo è divampato a Birdesu, nelle campagne di Girasole. Qui l’allarme è durato poco più di mezzora, giusto il tempo di evacuare un’abitazione la cui recinzione era stata raggiunta dalle fiamme.

La paura

Neanche il tempo di respirare, dopo ore di lotta al fuoco, che i soccorsi si sono dovuti spostare a Donigala dove il terzo incendio della giornata, scoppiato verso le 17.30, ha assediato la parte più a sud del quartiere residenziale di Lotzorai. Il fuoco ha bruciato qualche carcassa di auto e alcune colture in prossimità del campeggio Iscrixedda. Da Villagrande i mezzi aerei sono stati subito dirottati a Lotzorai. La situazione è rimasta critica fino alle 19, quando le fiamme sono state domate. «I campeggi non sono stati evacuati, anche perché le fiamme sono state spente prima che si avvicinassero alle strutture. Risultano danni in prossimità di alcune abitazioni», ha detto il sindaco di Lotzorai, Cesare Mannini.

