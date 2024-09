Il fuoco mette in fuga 300 bagnanti 

Quando le lingue di fuoco hanno bruciato le prime chiome i bagnanti hanno smontato ombrelloni e caricato in spalla le sacche. Trecento persone si sono inerpicate sui sentieri lungo il costone. Tutto in pochi istanti per evitare di restare intrappolati e mettere in sicurezza le auto che avevano lasciato in sosta lungo la strada a monte della spiaggia di Su Sirboni. Qui i bagnanti, perlopiù turisti, hanno vissuto momenti di terrore per l’incendio divampato alle 13.20 di ieri.

La testimonianza

«Abbiamo avuto molta paura e siamo fuggiti», racconta Alberto, arrivato in spiaggia in tarda mattinata insieme alla famiglia. Le vie di fuga dalla suggestiva perla ambientale sono due, che diventano tre quando la salita si fa più ripida. Per domare l’incendio sono intervenute, con tempestività, le squadre della Forestale e di Forestas. Sono serviti 90 minuti di lavoro tra spegnimento e bonifica. L’area è stata sorvolata anche da un elicottero.

Problema sicurezza

La spiaggia di Su Sirboni è a numero chiuso. Il tetto massimo è di 700 bagnanti. Non uno di più. Ieri nella spiaggia a ridosso dell’ex resort di lusso ce n’erano la metà. Sono scappati per mettersi a riparo dal fuoco. In quei momenti il sindaco di Gairo, Sergio Lorrai, era in contatto con il personale della Protezione civile che lo aggiornava minuto per minuto sull’evolversi della situazione. Per il futuro l’amministrazione comunale ha intenzione di rivedere il piano sicurezza della spiaggia. «Ridurre il numero di bagnanti - afferma Lorrai - è un’ipotesi al vaglio. Il Piano di utilizzo dei litorali in approvazione garantirà un servizio più adeguato, ad esempio, sulla viabilità. Il problema che mi pongo ogni giorno è proprio la sicurezza in quel tratto di strada, perché attualmente non è particolarmente confortevole per le manovre dei mezzi di soccorso.

L’ex gioiello turistico

La sicurezza è un capitolo che corre parallelo allo storico insediamento dell’imponente struttura turistica rimasta in funzione fino all’alba degli anni Ottanta. L’ex Hotel Su Sirboni è in vendita per una cifra che si aggira intorno ai 12 milioni di euro. Il simbolo della stagione del benessere in Ogliastra, reggia delle vacanze dell’extralusso, è stata immessa sul mercato dalla società per azioni presieduta da un commercialista di Brescia. «Sappiamo - dice il sindaco - che sono in piedi alcune trattative per la vendita. Auspichiamo che vadano a buon fine e che, in futuro, la struttura possa anche diventare un punto di riferimento in caso di emergenze». Il nuovo Piano urbanistico comunale permette anche l’ampliamento dell’immobile: «L’attuale cubatura può essere raddoppiata», sottolinea Lorrai. Il volume potrà lievitare fino a 32 mila metri cubi.

