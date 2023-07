Il fuoco lambisce le case 

Otto ettari di sughere, vigne e uliveti nelle campagne di Sant’Andrea Frius e cinquanta ettari di pascoli e bosco in agro di Serri. È un bilancio pesante, quello registrato nel bollettino regionale della lotta alle fiamme in una domenica di emergenza per il grande caldo e il vento in cui sono stati registrati quindici roghi in tutta l’Isola. A Sant’Andrea Frius e a Serri i danni maggiori, comunque contenuti grazie al dispiegamento di squadre a terra e dall’intervento degli elicotteri della Forestale e degli aerei Can 23 e A500 dell’Aeronautica militare.

Cavi dell’alta tensione

A Sant’Andrea Frius è stata una domenica di grande paura perché le fiamme sono arrivate vicino al centro abitato. Il primo avvistamento alle 12,30 in località Miorì e Campu Sa Spina. In poco tempo, il fuoco ha preso il sopravvento, minacciando le prime case e arrivando vicine ai cavi dell’alta tensione. I residenti, proprietari dei terreni vicini al luogo del rogo, hanno lamentato «la lentezza dei soccorsi e una macchina antincendio totalmente inadeguata». Giudizi ai quali ha subito replicato l’assessore all’ambiente Marco Porcu, che attraverso un post su Facebook ha scandito la tempistica dell’intervento «per rispetto del Corpo Forestale, di Forestas, dei corpi dello Stato intervenuti e dei volontari». La chiamata, ha sottolineato l’assessore, «è arrivata alle 12,29 e alle 12,30 è partito l’invio delle squadre e dell’elicottero. Dopo appena cinque minuti sono iniziate le operazioni a terra. Il Canadair, così come stimato, è decollato alle 14,02. Dalle 15, l’incendio risultava essere in bonifica». Marco Porcu conclude: «Il panico dei cittadini è comprensibile, la disinformazione no».

Dispiegamento di forze

Tanta paura, ma per fortuna l’incendio – doloso, questa è l’ipotesi più probabile circa l’origine delle fiamme partite, secondo la testimonianza di alcuni residenti, «da tre punti diversi» – è stato domato per tempo, senza che sia stata necessaria l’evacuazione dei residenti delle case più vicine al fronte delle fiamme. In campo anche i vigili del fuoco intervenuti in un terreno privato, dove vi era legna tagliata, una catasta che insieme al forte vento ha alimentato l’espandersi del rogo. Oltre ai mezzi della protezione civile sono intervenuti un elicottero dell’aeronautica militare e un SuperPuma.

La stima dei danni è ancora in corso, e intanto si cerca di risalire all’origine dell’incendio, con tutta probabilità doloso. Secondo la testimonianza di alcuni cittadini che hanno terreni vicini al luogo dove si è sviluppato il rogo, infatti, questo «sembra essere partito da tre punti diversi».

Interventi di bonifica

A Serri, le fiamme sono divampate ai margini del rogo spento l’altro ieri. Questa volta il fuoco ha investito la zona di Bingionna. Sul posto è intervenuto il Corpo Forestale con il supporto di un Canadair proveniente dalla base operativa di Olbia, due elicotteri e gli operai di Forestas. Le operazioni di spegnimento sono durate tutto il pomeriggio, a fine serata erano ancora in corso gli interventi di bonifica. In appena 48 ore il territorio di Serri è stato colpito da due roghi che hanno mandato in fumo oltre 50 ettari tra boscaglia, macchia mediterranea e pascolo. L'incendio ha interessato anche i territori di Escolca e Mandas.

