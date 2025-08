Il fuoco incenerisce un bosco di 20 ettari, paura sulla Provinciale 

Vasto incendio a Uta, distrutti circa venti ettari del rimboschimento di Sa Guardia. Le fiamme sono divampate alle 14.30 di ieri, in due distinti punti tra la vegetazione della Provinciale 2. Il vento teso ha alimentato il fuoco, estendendolo rapidamente tra la fitta macchia e il bosco, composto da eucalipti, pini e lecci. Gli agenti del Corpo forestale di Uta sono accorsi immediatamente seguiti dai barracelli della compagnia locale, e dalle numerose squadre dei volontari della protezione civile di Assemini, Capoterra e Quartu Sant’Elena. Sul posto anche il Gauf di Cagliari, Forestas e alcune squadre francesi che, con un accordo di collaborazione, operano con le squadre locali.

Per la complessità dell’incendio, e le difficoltà ad accedere in alcuni punti da terra, si è reso necessario l’intervento aereo. Dalle basi di Pula, Villasalto, dall’aeroporto militare di Decimomannu e Elmas sono giunti quattro elicotteri. Il fuoco si è esteso per alcuni chilometri, creando disagi e rallentamenti agli automobilisti sulla Provinciale 2. La polizia locale, supportata dai volontari, ha gestito il passaggio alternato delle auto per alcune ore. Una squadra di tecnici dell’Enel ha dovuto interrompere l’erogazione dell’energia elettrica per consentire le attività degli elicotteri in sicurezza. Fortunatamente, le aziende agricole della zona e la vicina cava d’inerti non hanno subito danni, ma alcuni edifici e capannoni in disuso sono stati distrutti dal fuoco. Le operazioni di spegnimento sono continuate fino a tarda sera.

