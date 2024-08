Il fuoco ha risparmiato il sito fenicio punico di Monte Sirai 

Immagini spettrali a Monte Sirai dove, dopo l’incendio di venerdì, sono proseguite per tutta la mattinata di ieri le bonifiche dell’area archeologica. Durante la notte alcuni focolai hanno ripreso vigore ma sono stati fermati dai volontari della protezione civile Ser. Tanta l’angoscia vissuta in quelle ore a Carbonia: Alessandro Piano, che si trovava nel chiosco del sito culturale, ha abbandonato la zona al lato sud seguendo il tracciato del Cammino di Santa Barbara.«“Ho deciso di andare via – racconta - pur di non rischiare di morire intossicato dal fumo». Un altro giovane, invece, è stato accompagnato al Sirai. Ingenti i danni alla vegetazione dell’area, con le fiamme arrivate a ridosso del chiosco salvato dai titolari con tanta acqua e successivamente dai mezzi aerei. Fortunatamente anche la colonia felina non è stata avvolta dalle fiamme anche se ieri mancavano due dei tanti gatti all’appello dei volontari che la seguono. Non interessata dal fuoco anche la zona del Tofet, riaperto qualche settimana fa, mentre è stata lambita la zona dell’acropoli. Ieri mattina il personale museale ha effettuato delle verifiche nell’area e viste le continue operazioni di bonifica il sito è rimasto chiuso al pubblico. Sarà presumibilmente così anche nella giornata odierna.

RIPRODUZIONE RISERVATA