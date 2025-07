«Il fuoco era ormai troppo vicino, siamo dovuti scappare dalla casa» 

«Ho sentito il forte crepitio delle fiamme che si avvicinavano, così mi sono accorta che eravamo circondati dal fuoco». Maria Adele Fanni, di Villaspeciosa, racconta la spiacevole esperienza vissuta giovedì scorso, quando, assieme al padre, ha dovuto abbandonare la sua casa nella località Sa Serra a causa di un devastante incendio.

Il rogo era partito alle 13, dai campi intorno a via Scuole, poi, a causa del forte vento, si era propagato fino alla Statale 130. «Avevamo appena finito di pranzare, e mio padre Cesare, di 88 anni, stava andando a riposare – continua Maria Adele – Improvvisamente ci siamo trovati con il fuoco davanti a casa. Ho dato subito l’allarme e, assieme a mio padre, ho cercato di spegnere le fiamme che stavano raggiungendo un serbatoio dell’acqua e il deposito degli attrezzi, ma eravamo invasi dal fumo e il fuoco era a pochi passi».

In quegli attimi concitati, giungevano in soccorso gli agenti del Corpo forestale della Stazione di Uta che, dopo aver evacuato e messo in sicurezza i due residenti del podere, contrastavano l’avanzata del fuoco con l’aiuto delle numerose squadre antincendio arrivate sul posto, riuscendo a salvare l’abitazione. «Solo in tarda serata siamo riusciti a rientrare nella nostra casa, abbiamo vissuto momenti difficili e l’apprensione è stata tanta», conclude Maria Adele. La vicenda è stata seguita dal sindaco Gianluca Melis, che condanna i piromani: «Non capisco come si possa arrivare a creare simili disastri». (a. cu.)

