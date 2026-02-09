Il fuoco e i riti negli scatti di Antonio Satta 

Su fogu ‘e Satt’Antoni è un divertente gioco di parole che serve a raccontare un lavoro e un’esperienza. Antonio Satta, stimato e talentuoso fotoreporter, si confronta con il carnevale tradizionale sardo partendo dai riti più genuini e intimi, quelli del 16 e del 17 gennaio, che segnano la prima uscita delle maschere. E lo fa con una mostra ospitata dalla Società dello Stucco in via Cavour a Olbia e organizzata dall’associazione Argonauti di Marco Navone.

La geografia di questi incontri fotografici si colloca in Barbagia e in tre paesi simbolo, Mamoiada, Ottana e Orotelli, dove sfilano rispettivamente i Mamuthones e gli Issohadores, i Boes, i Merdules e la filonzana e i Thurpos. I reportage sono tre: il primo, che risale agli anni ’90, è scattato in pellicola diapositiva, successivamente digitalizzata, il secondo risale alla metà degli anni 2000 e il terzo invece è scattato lo scorso 16 gennaio.

Protagonista unico è il fuoco, acceso di grandi dimensioni e intorno al quale le maschere producono la loro giostra. La particolare scelta di Satta è proprio quella di dedicare le sue immagini alle grandi pire che bruciano al centro delle piazze dei paesi, con intorno tutti i protagonisti dell’evento, dalle maschere, a chi offre da bere e da mangiare, alle autorità religiose anch’esse fondamentali nello svolgimento di queste liturgie, dove sacro e profano s’incontrano.

Mentre è facile vedere fotografie delle maschere tradizionali non è consueto avere a che fare con immagine dove il fuoco campeggi.

