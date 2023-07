Il fuoco assedia il Sud, tre morti in Sicilia 

PALERMO. Due settantenni trovati carbonizzati in un'abitazione avvolta dalle fiamme a Cinisi vicino all'aeroporto Falcone Borsellino, una donna di 88 anni deceduta a San Martino delle Scale (Pa) perché il fuoco ha impedito all'ambulanza di soccorrerla, una persona al momento irrintracciabile a Patti (Me). Ma il caldo miete vittime anche in Calabria: si segnala un morto nel Reggino. Tornando all’isola maggiore. due forestali ricoverati con gravi ustioni rimediate mentre prestavano soccorsi. Quasi 2 mila sfollati nell’Isola e altrettanti nel Gargano. E' il parziale e terribile bilancio degli incendi che da oltre 24 ore stanno bruciando la Sicilia, devastando boschi, zone collinari, parchi e centri abitati in diverse parti dell'isola. Roghi ovunque, alcune strade statali sono chiuse, ci sono paesi isolati. A Palermo e nei comuni limitrofi la situazione più grave: l'aria è quasi irrespirabile, il cielo è invaso dal fumo, piove cenere. «Non state all'aperto», è l'avviso diramato dall'Asp.

L’allarme

Il presidente della Regione siciliana, Renato Schifani, ha chiesto aiuto alla Protezione civile nazionale che ha inviato squadre di supporto. I parlamentari di FdI di Camera e Senato, così come Schifani, hanno sollecitato al governo Meloni lo stato di emergenza per la Sicilia. Le fiamme, alimentate dal vento di scirocco, divampano in tutte le montagne che circondano Palermo. La gente è fuggita dalle villette lungo la strada collinare che porta alla discarica di Bellolampo, dove brucia da diverse ore una delle vasche esauste col rischio diossina. L'aeroporto di Palermo è stato chiuso per alcune ore perché il fumo aveva invaso le piste. Le autostrade Palermo-Mazara del Vallo e Palermo-Catania sono state interrotte a tratti. I tanti focolai hanno mandato in tilt il traffico, con centinaia di automobilisti intrappolati nei mezzi mentre il termometro segnava 45°. Interi edifici sono senza energia elettrica per i danni alla rete che hanno provocato blackout: tanti anziani e disabili sono ancora bloccati nelle proprie abitazioni. Altri quartieri periferici del capoluogo sono senz'acqua. Dal Policlinico i pazienti della terapia intensiva della nuova area di emergenza sono stati trasferiti in altri ospedali e le sale operatorie sono state chiuse perché l'impianto di condizionamento non riesce a refrigerare gli ambienti sanitari. Fiamme anche attorno all’aerea archeologica di Segesta.

RIPRODUZIONE RISERVATA