Il fungo-killer arriva a Quartucciu 

Un anno fa, i pini di via Le Serre hanno iniziato a perdere il loro verde rigoglioso, lasciando spazio a un paesaggio desolante. Il Comune, allarmato dalla moria degli alberi, ha chiamato in causa l’Università di Sassari per scoprire l’origine del problema. Oggi, la risposta è chiara e inquietante: un patogeno letale, agevolato da una siccità che non dà tregua, ha colpito anche Quartucciu, trasformando i pini in tristi scheletri vegetali.

Il problema, secondo quanto emerso, non è però solo la mancanza d’acqua, che dura da mesi – ben oltre la stagione secca - e non è stata attenuata da qualche sporadico temporale estivo. Il dramma è alla radice delle piante. Quel “male oscuro” che sta devastando i boschi della Sardegna ha, infatti, colpito anche i pini di Quartucciu.

Le contromisure

«Diversamente da quanto è stato detto la moria non dipende dalla negligenza o dalla poca attenzione del Comune, quando ci siamo resi conto di un incipiente disseccamento degli aghi ma più frequentemente estesi su tutta la chioma, i nostri uffici hanno affidato l’incarico al dipartimento di Agraria dell’Università degli studi di Sassari per accertare proprio la presenza di eventuali patogeni delle radici», spiega l’assessore all’ambiente, Walter Caredda, che risponde con dati alla mano, alle accuse circolate in particolare sui social network. «Durante i sopralluoghi effettuati sono stati prelevati campioni di suolo e radici e inviati al laboratorio dell’università di Sassari, che ci ha dato l’esito poco tempo fa».

Sulla base dei caratteri morfologici e delle indagini molecolari, gli isolati ottenuti sono stati identificati al genere “Phytopthora”, rivenuta su tutte le piante. La Phytopthora è uno dei patogeni più pericolosi di questo genere, in grado di infettare primariamente le radici più sottili e quelle laterali delle piante causandone il marciume. Le piante colpite riducono progressivamente la loro capacità di assorbimento dell’acqua e degli elementi nutritivi.

La decisione

«Sulla base dei risultati delle analisi eseguite è stato consigliato di tentare un trattamento con dei prodotti a base di “Fostil di alluminio” alternato con del fungicida», prosegue l’esponente della Giunta Pisu, «il direttore dell’esecuzione nei contratti di servizio del nostro Comune, Raimondo Congiu, ha già inviato alla ditta che gestisce la manutenzione del verde pubblico un ordine di servizio per gli interventi suggeriti dagli esperti dell’Università. Ci auguriamo con questo intervento di riuscire a salvarli, altrimenti saremo costretti a tagliarli».

RIPRODUZIONE RISERVATA