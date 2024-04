Il fumo invade la scuola: scatta l’evacuazione 

Il fumo ha invaso la scuola e gli studenti, accompagnati dai docenti e dal personale scolastico, hanno abbandonato l’istituto per un principio d’incendio prima dell’intervento dei vigili del fuoco. Momenti di apprensione e paura ieri mattina all’istituto tecnico economico “Pietro Martini” di via Cesare Cabras, a Monserrato. La mattina è inizia con l’edificio senza corrente elettrica. Probabilmente c’era già qualche problema. Le lezioni della prima ora si sono svolte normalmente poi l’odore di bruciato e il fumo hanno riempito le aule e precauzionalmente è scattata l’evacuazione della scuola. Gli studenti sono tornati a casa. Oggi l’istituto sarà regolarmente aperto.

La preoccupazione

Dopo una prima ora regolare, ieri mattina studenti, insegnanti e personale scolastico hanno sentito un forte odore di bruciato. Come prima cosa sono state aperte le finestre, poi, anche le porte delle aule per capire da dove provenisse. Pochi istanti dopo la presenza di un fumo sempre più denso ha messo tutti in allarme: seguendo il piano di evacuazione sono usciti tutti dall’edificio e la scuola è stata chiusa.

Quadro elettrico

Immediato l’intervento dei vigili del fuoco che hanno potuto constatare un problema ad un quadro elettrico, probabilmente un cortocircuito. Alla vista del fumo non sono mancati i momenti di panico tra gli studenti. Ci sono state delle urla anche perché non si capiva cosa stesse accadendo. Sono corsi quindi fuori dalla scuola in attesa di capire bene cosa fosse successo.

L’intervento

«Non è stato niente di preoccupante, abbiamo riparato il danno e verificato che non ci fossero altri problemi», hanno fatto sapere dalla centrale operativa dei vigili del fuoco. Le lezioni, dopo il loro intervento, probabilmente sarebbero potute riprendere. Ma la scuola aveva fatto uscire gli studenti per precauzione. Dall’istituto, la vicedirigente scolastica ha spiegato: «Non si è trattato di niente di particolarmente grave. È stato un momentaneo guasto, peraltro riparato. La corrente elettrica è ritornata. Nonostante i vigili del fuoco ci abbiano detto che gli studenti sarebbero potuti rientrare senza problemi, noi non ce la siamo sentiti solamente perché il forte odore di bruciato avrebbe potuto creare disagi, soprattutto ai ragazzi con asma». Da oggi la scuola sarò regolarmente aperta. L’odore di bruciato è rimasto fino a diverse ora dopo la riparazione del guasto. «Mi sono subito accertato di cosa fosse successo e anch’io ho avuto rassicurazioni, in primis da alcuni genitori inizialmente preoccupati», ha sottolineato Pino Aquila, presidente del coordinamento dei Consigli d’Istituto della Sardegna. «Doveroso far evacuare gli studenti. La prudenza infatti non è mai troppa».

