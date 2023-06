Una coltre grigia avvolge New York. Il fumo e le ceneri degli incendi divampati in Canada raggiungono la Grande Mela e gran parte del nord est degli Stati Uniti, oscurando il sole - nascosto da una fitta foschia - e rendendo l'aria irrespirabile. Il sindaco Eric Adams ha lanciato un appello a stare al chiuso: «Limitate l'esposizione. Questa non è una buona giornata per allenarsi per una maratona».