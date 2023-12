Un 49nne è morto nell’incendio della sua casa, a Nuoro, in via Urbino. La vittima, Sergio Nardelli, aveva disabilità motorie. Le fiamme, forse partite per cause accidentali da un caminetto al piano seminterrato di una villetta indipendente, hanno aggredito un divano, sprigionando un fumo acre. L’uomo sarebbe morto proprio per problemi respiratori. Nardelli viveva con l’anziana madre che, al momento della tragedia, era in giardino. Sul posto vigili del fuoco e 118, soccorsi inutili.

