Il fumettista Zezè e il mondo fiabesco di Pippo Pentola 

Un omaggio ad uno degli illustratori più importanti del panorama nazionale, dalla cui espressività grafica sono nate opere dallo stile conciso e ricco di dinamismo: questo vuole essere la mostra sul “fumettista Zezè” Ennio Zedda, allestita alla Mem di Cagliari e visitabile sino al 10 maggio.

Nato a Macomer nel 1910, si è poi trasferito nel capoluogo sardo da bambino e ha operato per oltre 40 anni collaborando con giornali e riviste di tutta la nazione. Inizia nel cagliaritano con giornali umoristici come Su Pibireddu (1926), Pibiri e Sali (1918) e Biddio, e si dedica anche all’illustrazione pubblicitaria eseguendo tavole per alcuni negozi cittadini. Con il trasferimento a Roma, a 20 anni, Zedda ottiene il primo incarico professionale come illustratore e inizia a collaborare con Il Balilla e La Piccola Italiana. In quegli anni, nascono Arturino, Mariella e i fratellini, Carolina e Gavino, con i quali rievoca in modo fiabesco la sua Sardegna. Nel dopoguerra illustra la pagina centrale de Il Giornalino, dove dà vita alla celebre figura del pastore sardo Pippo Pentola. Dora e Lilli, invece, sono i personaggi nati dalla collaborazione con l’Ente Nazionale Prevenzione Infortuni.

«A 30 anni dalla morte, questa mostra documentaria vuole restituire il giusto riconoscimento a un’illustre artista», commenta l’assessore alla Cultura Maria Dolores Picciau. «La Sardegna ha un’importante tradizione, che ancora oggi prosegue grazie a numerosi artisti autorevoli».

