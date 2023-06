Il fumettista ucciso da un malore 

Ucciso da un malore mentre passeggiava di notte sulla spiaggia con addosso degli abiti pesanti per combattere l’umidità. Le onde lo hanno poi trascinato in acqua, riportandolo a riva dopo qualche ora. È morto così Gabriele Origa – l’artista 70enne originario di Dolianova trovato cadavere alle prime ore di domenica sul bagnasciuga del Margine rosso – davanti a quel mare che tanto amava.

Caso chiuso

Lo ha stabilito con assoluta certezza il medico legale Roberto Demontis che non ha ritenuto necessario effettuare la perizia necroscopica, tanto evidente era la causa della morte. Sul corpo dell’uomo non c’era alcuna ferita, nessun ematoma. L’ipotesi più probabile è che avesse deciso di trascorrere parte della notte in riva al mare e che sia stato travolto dalle onde dopo essersi sentito male. Nessun si è accorto del suo dramma, quando sono scattati i soccorsi purtroppo era già tardi. I medici del 118 non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso, mentre il giudice ha fatto trasferire la salma nel cimitero di San Michele a Cagliari, affidando poi gli accertamenti al medico legale Demontis e le indagini alla Capitaneria di porto. Dopo 36 ore il caso è chiuso e la salma è stata già restituita ai familiari per i funerali.

Chi era

Illustratore e autore di fumetti, dopo aver vissuto a New York e una vita in giro per il mondo, Origa era tornato a vivere in Sardegna, sul litorale quartese. Domani avrebbe anche dovuto partecipare a RestArt, la mostra con annessa vendita all’asta di opere d’arte in programma nel chiostro dell’ex Convento.

La notizia della tragedia, si è rapidamente diffusa anche a Dolianova dove Origa era nato. Il sindaco Ivan Piras lo ricorda come «una persona amica di tutti, un artista straordinario, un personaggio che ha scritto bellissime pagine di cultura e d’arte. Lo ricordiamo con grande affetto». Tra chi l’ha voluto lasciare un messaggio in sua memoria anche l’assessora ala Cultura di Cagliari Maria Dolores Picciau: «Ho avuto la fortuna di incontrarlo e di collaborare con lui ad alcuni progetti. Era geniale, sensibile e generoso. Spero che il suo nome non finisca nell’elenco dei tanti, troppi artisti dimenticati». Commosso il saluto di Bepi Vigna, uno dei più bravi fumettisti sardi. «Abbiamo fatto tante cose insieme e ora provo un grande dolore. Difficile trovare le parole adeguate per ricordarlo», ha scritto sui social, «abbiamo scritto insieme libri, realizzato storie a fumetti, progettato mostre, organizzato eventi. Siamo andati insieme a New York, per vedere dei musical e recarci in pellegrinaggio alla casa di Martin Mystére. Addio Graziano, mi mancherai tantissimo e non ti dimenticheremo».

