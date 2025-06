Il frutteto storico con specie locali 

Un frutteto storico con l’ambizione di valorizzare e sviluppare le specie del territorio. È l’idea del Comune che, di recente, ha acquistato un terreno agricolo non distante dal centro abitato da trasformare in un frutteto.

Un fondo agricolo che, fino agli anni ’60, è stato impiegato come giardino e frutteto, esteso su una superficie totale di circa un ettaro e mezzo lungo il Rio Mannu, all’interno dell’area anche un fabbricato, ancora da ristrutturare, risalente al periodo al diciannovesimo secolo e caratterizzato da un’architettura tipica dei villaggi rurali del Campidano.«Il fondo – commenta il sindaco Raffaele Pilloni - presenta anche un’imponente roverella censita nell’elenco degli alberi monumentali d’Italia con il nome Roverella di Cuccuru perda Mogoro».

Dopo tanto lavoro comincia a intravedersi il frutteto. «L’amministrazione comunale – prosegue Pilloni - intende realizzare nell’area un frutteto storico mediante l’impianto di alcune varietà di specie fruttifere autoctone e intende altresì procedere alla riqualificazione del fabbricato per adibirlo a vano d’appoggio per il sito».

Il progetto

Con il partenariato dell’agenzia regionale Agris, del dipartimento di Agraria dell’Università di Sassari e del dipartimento di Scienze della Vita dell’Ambiente dell’ateneo di Cagliari, ha ottenuto un co-finanziamento triennale dalla Fondazione di Sardegna, pari a 45mila euro, nell’ambito della linea di finanziamento volta a promuovere lo sviluppo locale.

«Al momento – aggiunge il primo cittadino - sono in fase di stesura le convenzioni tra il Comune e gli altri enti e poi si procederà all’appalto del servizio di progettazione». Un’occasione di sviluppo per un’intera zona che lotta contro lo spopolamento e l’assenza di servizi. «Lo scopo dell’iniziativa – conclude Pilloni - è la conservazione, per mezzo della loro valorizzazione in natura, di alcune specie autoctone, la divulgazione delle stesse e apre, evidentemente, a ogni altra auspicabile ricaduta positiva per il territorio, specialmente sul piano della fruizione socio-culturale del sito quale giardino storico».

