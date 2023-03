Il Frosinone vince ancora, il Bari batte il Venezia 

Il Frosinone batte 2-0 la Spal e mette un piede in serie A. Il successo di Ferrara consente alla squadra di Grosso di allungare sul Genoa (+11) e consolidare il primato a undici gare dal termine. A sbloccarla è Lucioni, al 24’, che in tuffo spiazza un incolpevole Pomini. Nel primo tempo Prati si è visto annullare il gol del pareggio, in rovesciata, dal Var per offside. Nella ripresa la capolista chiude il match con Caso e gestisce nel finale.

La Spal, sempre più in caduta libera, è scivolata all’ultimo posto. Per Nainggolan e compagni servirà un’impresa per centrare la salvezza. Il Bari vince di misura contro un ottimo Venezia e si porta a -1 dal Genoa. Basta la rete di Bellomo, al 63’, per conquistare tre punti pesantissimi in ottica promozione. Ai lagunari è stato annullato a Pohjanpalo il gol del possibile vantaggio per un fallo a inizio azione. Sebbene ci sia stata la prestazione, la squadra di Vanoli non si smuove dai playout.

Sogno Südtirol

Continua la favola del Südtirol di Bisoli che sbanca anche Benevento. Gli altoatesini approcciano bene e vanno avanti dopo 12’ con Belardinelli. Il raddoppio arriva nella ripresa, a siglarlo è l’ex Atalanta Cissè, al secondo centro di fila. Con questa vittoria Bisoli lancia un chiaro messaggio a Genoa e Bari: il Südtirol c’è e ha tutte le carte per giocarsi la promozione diretta.

L’Ascoli trionfa nel finale a Modena con Pedro Mendes. Il successo per 1-0 consente ai bianconeri di scavalcare in classifica proprio i canarini. Al Braglia, come accaduto a Cagliari, il direttore di gara (Gariglio) è costretto ad uscire per infortunio poco prima dell’intervallo. Pareggio senza reti in Cittadella-Brescia e Perugia-Como. Per le rondinelle il punto conquistato al Tombolato interrompe una striscia di sette sconfitte. Perugia e Como muovono la classifica ma rimangono sempre invischiate nella lotta per non retrocedere.