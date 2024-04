Il Frosinone spedisce la Salernitana in B 

Frosinone 3

Salernitana 0

Frosinone (3-4-2-1) : Turati (1' st Cerofolini); Lirola (26' st Bonifazi); Romagnoli, Okoli (32' st Monterisi); Zortea, Mazzitelli (41' st Gelli), Barrenechea Valeri; Soulé, Brescianini; Cheddira (32' st Cuni). In panchina: Frattali, Marchizza, Garritano, Reinier, Baez, Seck, Ibrahimovic, Ghedjemis, Kvernadze, Kaio Jorge. All. Di Francesco.

Salernitana (3-5-2) : Costil; Pierozzi (1' st Pasalidis), Fazio, Pirola; Sambia (21' st Zanoli), Coulibaly, Basic, Vignato (30' st Gomis), Bradaric; Tchaouna, Ikwuemesi. In panchina: Fiorillo, Salvati, Manolas, Pellegrino, Martegani, Sfait, Simy, Weissman, Legowski. All. Colantuono.

Arbitro : Forneau di Roma.

Reti : 10’ pt Soulé (r), 25’ pt Brescianini, 40’ st Zortea.

Note : ammoniti Sambia, Pierozzi, Zortea, Mazzitelli per gioco falloso.

Frosinone. Eusebio Di Francesco ritrova la vittoria nella notte più buia per la Salernitana. Nell'anticipo della 34esima giornata il Frosinone riassapora il gusto dei tre punti dopo oltre tre mesi e condanna i campani alla retrocessione matematica dopo tre anni di serie A. Trascinato da un tifo incessante, il Frosinone balza a quota 31 ed in attesa delle altre partite, esce dalla zona retrocessione.

Si parte (una curiosità, solo due i tifosi salernitani presenti nel settore ospiti) e il copione è scontato. Il Frosinone ci prova subito con Soulè, Costil si rifugia in angolo. E grazie ad una combinazione tra le ali nasce il rigore del vantaggio. Zortea dalla destra serve a sinistra Valeri che viene tamponato da Sambia. Per l'arbitro Forneau nessun dubbio: tiro dagli undici metri. Soulé cancella l'errore di Napoli e sigla l'1-0. Match in discesa e al 25' arriva il raddoppio con Brescianini dopo un bel contropiede orchestrato da Cheddira e Valeri ancora decisivo. La Salernitana non ci sta e ci prova con Coulibaly, Bradaric e Vignato (a segno, ma in fuorigioco).

Nella ripresa ancora ospiti avanti con Vignato, Tchaouna e Ikwuemesi. E proprio quest'ultimo al 5’ va in gol sugli sviluppi di un corner ma l'arbitro annulla per un fallo di Fazio su Lirola. Al 25' Ikwuemesi entra in collisione con Okoli e cade in area ma l'arbitro Forneau fischia fallo in attacco. Al 31' Gomis, appena entrato, sbaglia a porta vuota sul cross di Coulibaly. Al 40' Zortea in contropiede scaccia le paure siglando il 3-0 con un sinistro da fuori area.

