Il Frosinone si riscatta e abbatte l’Empoli coi millennials 

Frosinone 2

Empoli 1

Frosinone (4-2-3-1): Turati; Lirola, Monterisi, Okoli, Marchizza; Mazzitelli, Barrenechea; Soulé (43' st Oyono), Reinier (38' st Brescianini), Ibrahimovic (35' st Caso); Cuni (35' st Kaio Jorge). In panchina Frattali, Cerofolini, Romagnoli, Baez, Lulic, Garritano, Kvernadze, Bourabia, Lusuardi, Cheddira. All. Di Francesco.

Empoli (4-3-3): Berisha; Bereszynski, Ismajli, Luperto, Bastoni (32' st Cacace); Marin (18' st Ranocchia), Grassi (32' st Kovalenko), Fazzini; Gyasi (18' st Cambiaghi), Caputo, Cancellieri (25' st Baldanzi). In panchina Perisan, Caprile, Shpendi, Guarino, Ebuehi, Maldini. All. Andreazzoli.

Arbitro: Manganiello di Pinerolo.

Reti: nel st 13' Cuni, 30' Ibrahimovic, 42' Caputo.

Note: angoli 9 a 2 per il Frosinone. Rec. 1' e 6'. Ammoniti: Barrenechea, Gyasi, Lirola, Ranocchia, Reinier.

Comincia benissimo l’Empoli, poi il Frosinone si ricorda di avere il suo pubblico davanti e di poter volare in classifica. Nel finale qualche chance per gli ospiti, ma si chiude con i padroni di casa in trionfo.

I gialloblù di Di Francesco vincono ancora allo Stirpe, riscattando la sconfitta bruciante di Cagliari. Il Frosinone dei giovanissimi (otto calciatori nati dopo il 2000 nella formazione titolare) abbatte alla distanza la squadra di Andreazzoli, le firme sono dell’albanese Cuni e del tedesco Ibrahimovic, il primo nato nel 2005 che va a segno in Serie A. La reazione dell’Empoli è più che altro d’orgoglio, nel finale Ciccio Caputo – il più anziano in campo – la riapre all’86’ e negli ultimi istanti addirittura centro il gol del pareggio, ma la sua rete è in fuorigioco.

