Il Frosinone si è rimesso a correre 

È ripresa la fuga del Frosinone grazie alla vittoria con l'Ascoli per 2-0 nel giorno di Pasquetta, dopo aver ottenuto soli 2 punti nelle precedenti 3 gare. I prossimi avversari del Cagliari a un passo ormai dalla promozione diretta, viaggiano a 66 punti, 6 in più rispetto alla seconda, il Genoa, a 10 di distanza dal Bari (terzo) e a 19 dalla squadra di Ranieri.

L’ambiente

Si respira già aria di festa nella squadra di Grosso che però deve fare i conti con l'infortunio del suo capocannoniere, Mulattieri. Un fastidio muscolare che preoccupa in vista del rush finale. Sono enormi le soddisfazioni per Grosso, autentico trascinatore di questa stagione che vanta numeri importanti: 20 partite vinte su 32 (9 in più del Cagliari), 51 gol messi a segno (12 in più dei rossoblù) col miglior attacco dunque, ma anche la miglior difesa della B con 20 reti subite (10 in meno rispetto ai sardi).

Verso la Domus

Il Frosinone non intende fare sconti sabato alla Domus, parola del difensore Ravanelli: «Il Cagliari è una formazione forte e compatta, anche loro hanno un obiettivo da raggiungere, ma noi andremo per prenderci tutta la posta».