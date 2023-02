Il Frosinone rallenta, la Reggina sprofonda 

Cosenza- Südtirol termina 0-0. Un punticino che accontenta più la squadra di Bisoli. Nel secondo tempo i calabresi falliscono un penalty con Marras e non riescono a sfruttare nel finale la superiorità numerica dopo l’espulsione di Lunetta. È il solito Parma altalenante: al Tardini passa l’Ascoli di Breda. Decide il match Gondo che trafigge Buffon dal dischetto. Tanta sfortuna tra le file dei crociati che trovano tre legni, uno nel primo tempo Estévez e gli altri due, nella ripresa, con Bernabè e Inglese.

Sopra 2-0 con Fabbian e Hernani, la Reggina, in inferiorità numerica per tutta la ripresa, si fa incredibilmente rimontare dal Cittadella. Ad accorciare le distanze è Crociata con un tiro a giro dal limite. Il pareggio veneto arriva su una punizione dalla trequarti di Crociata sporcata da Terranova mentre Carriero completa la rimonta nel finale. Per la Reggina si tratta del quarto ko consecutivo.

Il Frosinone di Grosso frena a Palermo. La capolista non va oltre l’1-1 al Barbera. Buon avvio dei rosanero che sbloccano il risultato con un eurogol di Verre da metà campo. Una rete, quella dell’ex Samp, che ricorda il capolavoro di Mascara, proprio al Barbera, nel derby Palermo-Catania del 2009 vinto dai rossoazzurri 4-0. Nella ripresa i laziali trovano meritatamente il pari con Boloca dagli sviluppi di una punizione.

Tonfo Reggina

Scontri salvezza

Il Perugia vince il derby umbro con la Ternana e si tira fuori dalla zona calda: fere travolte 3-0. La Spal di Oddo pareggia 1-1 contro il Como. Estensi in vantaggio al 7’ con La Mantia. A 5’ dall’intervallo Grabrielloni, in scivolata, segna il gol del pari. Nella ripresa nulla di fatto. Il pari serve a poco ad entrambe: la Spal resta in zona retrocessione mentre il Como scivola di nuovo ai playout. Il Benevento vince di misura il delicato scontro diretto contro il Brescia. Le rondinelle occupano ora il penultimo posto.

