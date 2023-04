Il Frosinone rallenta ancora: ora il Genoa è a -4 

Il Pisa cade in Calabria: vince di misura il Cosenza. A decidere il match è la bella rete di Nasti al 43’. La squadra di Viali, data per spacciata soltanto un mese fa, si è rilanciata nella corsa salvezza dopo le vittorie contro Reggina e Frosinone. Per il Pisa è uno stop brusco e inaspettato.

Il Parma vince 2-1 lo scontro diretto contro il Palermo e rientra in zona playoff. I ducali scavalcano in classifica proprio i rosanero e salgono al settimo posto. A sbloccarla è Benedyczak alla mezzora con una girata al volo in area. Soleri firma il gol del momentaneo pareggio poco prima dell’intervallo, ma Coulibaly, a 13’ dalla fine, riporta gli emiliani in vantaggio facendo esplodere di gioia il Tardini.

Il Frosinone rallenta a Perugia. La capolista si è fatta bloccare sull’1-1 e vede il Genoa sempre più vicino, ora a -4. Succede tutto nella ripresa: Casasola fa l’1-0 al 62’, Mulattieri la riprende dopo un quarto d’ora. Antenucci e Folorunsho regalano la vittoria al Bari e il terzo posto: 2-0 al Benevento.

Parma e Cosenza

Brescia ultimo

Il Venezia batte 3-2 un lanciatissimo Como ed esce dai playout. Avvio super dei lombardi che passano già all’8’ con Da Cunha. La risposta dei lagunari arriva al 45’ con Candela. Nel secondo tempo i veneti partono forte e ribaltano la gara nei primi 5’ con Milanese e Pohjanpalo. A nulla serve la rete di Gabrielloni al 90’. Ad Ascoli va in scena la sagra del gol. I bianconeri vincono 4-3 contro il Brescia dopo essere andati in svantaggio ad inizio gara. Listkowski illude le rondinelle al 19’, Mendes risponde e Forte firma il soprasso per l’Ascoli al 47’. Ayé trasforma il rigore del momentaneo 2-2 ma i marchigiani vincono nel recupero con l’ex rossoblù Caligara e Marsura. Nel maxi-recupero (10’) c’è tempo anche per la rete di Bisoli per il 4-3 finale. Il Brescia è ultimo a 28. Spal-Ternana si accontentano del pari (1-1).

