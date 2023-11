Il Frosinone impone la sua legge: Soulè e Monterisi beffano il Genoa  

Frosinone 2

Genoa 1

Frosinone (4-2-3-1) : Turati 6; Oyono 6, Okoli 6.5, Romagnoli 6, Marchizza 6 (25’ st Monterisi 7); Bourabia 6 (16’ st Brescianini 6), Barrenechea 6; Soulé 7, Ibrahimovic 5.5 (16’ st Caso 6), Reinier 6 (35’ st Gelli sv); Cheddira 5 (35’ st Kaio Jorge sv). In panchina: Lusuardi, Lulic, Garritano, Çuni, Báez, Kvernadze, Cerofolini, Frattali. Allenatore Di Francesco 6.5.

Genoa (3-5-1-1) : Martinez 5; Vogliacco 6 (43’ st Vasquez sv), Dragusin 6, De Winter 6; Sabelli 6, Strootman 6 (44’ pt Thorsby 6), Badelj 6 (43’ st Hefti sv), Frendrup 6, Haps 6 (43’ st Galdames sv); Malinovskyi 7.5 (35’ st Messias sv); Puscas 5 In panchina: Martín, Matturro, Kutlu, Papadopoulos, Fini, Leali, Sommariva. Allenatore Gilardino 6.

Arbitro : Zufferli di Udine 6.

Reti : 34’ pt Soulé, 38’ pt Malinovskyi; 49’ st Monterisi.

Note : ammoniti Vogliacco, Sabelli, Oyono, Reinier, Frendrup. Angoli: 4-2 per il Frosinone. Recupero: 3’; 5’.

Frosinone. La legge dello “Stirpe” non perdona. E così il Frosinone s’aggiudica al fotofinish lo scontro-salvezza col Genoa grazie al secondo gol stagionale del giovane difensore Monterisi subentrato al 24’ della ripresa all’infortunato Marchizza. Per i ciociari quinta vittoria in casa su 6 gare giocate, una marcia da primi posti. Pronto riscatto dopo il ko di San Siro contro l’Inter e balzo in classifica a quota 18. Per il Genoa continua la maledizione delle trasferte: 1 punto nelle ultime 6, terza sconfitta di fila. I rossoblù masticano amaro: puniti allo scadere dopo una gara giocata alla pari.

