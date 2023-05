Il Frosinone è già in festa da lunedì 

Frosinone in Serie A per la terza volta nella sua storia. Ci ha giocato nel 2015-2016 e 2018-2019, ora la promozione aritmeticamente ottenuta lunedì sera, battendo 3-1 la Reggina coi gol di Borrelli, Insigne e Caso. Torneo dominato: in testa in solitaria dalla decima giornata, col girone d'andata chiuso a +6 sulla seconda (all'epoca la Reggina) e senza mai rischiare di farsi riprendere dalle inseguitrici. Con l'aggiunta di miglior attacco (54 gol, Mulattieri principale marcatore con 12 e nelle ultime settimane è rimasto fuori per infortunio) e miglior difesa (21 reti subite, come il Genoa). «Aver raggiunto la promozione con tre giornate d'anticipo è incredibile, un traguardo insperato e bellissimo», il commento dell'allenatore Fabio Grosso, uno degli artefici del trionfo, con dedica al patron Maurizio Stirpe dopo la scomparsa del fratello Curzio avvenuta la scorsa settimana: «Volevamo dare una gioia al nostro presidente, in un momento per lui difficile». Per i giallazzurri le ultime tre giornate vedranno Pisa, Genoa e Ternana per finire al primo posto, con anche la chance di dare l'esordio in B a Kalifa Kujabi, centrocampista gambiano classe 2000 preso dalla Torres e tesserato solo un mese fa dopo lunga attesa per la cittadinanza.

