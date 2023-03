Il fronte sul mare cambia volto: le navi si spostano al porto canale 

Il fronte sul mare cambia volto. Traghetti passeggeri e navi merci si sposteranno al porto canale, per far spazio in via Roma a crociere e maxi yacht. «Lo scalo cittadino avrà una nuova funzione. Sono in corso interventi mai visti prima, che hanno lo scopo di trasferire tutto il traffico nei moli che realizzeremo a Macchiareddu, nell’avamporto ovest», racconta il presidente dell’Autorità portuale Massimo Deiana. Il progetto vale 300 milioni di euro, di cui circa 100 in arrivo dal Pnrr. Ecco perché non si potrà sgarrare con i tempi: il cantiere dovrà essere completato entro il 2026.

I passi

«È il più grande appalto che ci sarà in Sardegna, se escludiamo quelli per le strade. Spero che il bando venga pubblicato entro la fine del mese: siamo in attesa di definire le ultime autorizzazioni». Servirà anche una nuova strada per collegare la Sulcitana allo scalo, che occuperà buona parte del “molo sud” (quello più vicino a Sarroch) del porto industriale. Anche in questo caso l’opera è stata finanziata con 10 milioni in arrivo da Bruxelles attraverso la Zona economica speciale.

Il Piano nazionale di ripresa e resilienza prevede poi 72 milioni di euro per quella che gli addetti ai lavori chiamano “elettrificazione delle banchine”: in tutti i porti dell’Isola sarà realizzata una rete in grado di fornire l’energia necessaria a tutte le navi ormeggiate. A Cagliari, per il porto storico e lo scalo industriale, verranno impegnati circa 24 milioni.

Il nuovo assetto