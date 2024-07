Il fronte di Villacidro: «Ci opporremo alle torri eoliche» 

La protesta contro la speculazione energetica si è spostata a pochi metri dal cantiere del futuro parco eolico che sta nascendo nelle campagne di Villacidro, al confine con i territori di Samassi e Sanluri. Ieri mattina, nella località Santu Miali sulla strada provinciale 60, circa cento persone, tra cui molte famiglie con bambini al seguito, si sono riunite per chiedere chiarimenti sul futuro degli impianti nell’intera Isola e invocare, ancora una volta, lo stop all’attacco energetico in corso.

In una mattina torrida, sotto un sole cocente, in tanti, armati di bandiere e striscioni si sono fatti strada fino al confine dell’enorme area che dovrà ospitare le pale. Tra i tanti anche Antonietta Cabras che fin qui c’è arrivata su una sedia a rotelle pur di far sentire la propria voce. «Sono qui per denunciare questa falsa transizione ecologica – ha detto l’attivista del comitato Su entu nostu che porta la maglia gialla simbolo della protesta –. Distruggono gli alberi per aprire nuove strade e trasportare le pale eoliche nel nome del “green”. Ma io non posso non chiedermi: “Cosa lasceremo ai nostri nipoti? Che cosa avranno da questa terra in futuro?”».

I tanti dubbi

La domanda è la stessa che accompagna gli altri manifestanti riuniti sotto le bandiere dei Quattro Mori. «Prima hanno detto che questo parco era un revamping. Ora emerge che è un progetto approvato dalla giunta Solinas e che non si può bloccare. Il compito della politica è cambiare le regole ove esse non sono funzionanti – dice il consigliere di minoranza di Villacidro e vice presidente del comitato Antonio Muscas –. Si continua a parlare attraverso i video sui social, ma sarebbe opportuno farlo in presenza». Gli organizzatori della manifestazione hanno voluto mostrare il cantiere dove il primo aerogeneratore di circa 6 megawatt alto 240 metri sta per essere issato, grazie ai moduli provenienti dal porto di Oristano, che in questi giorni sono in fase di trasporto verso il sito. Marco Pau (Su entu nostu), ha espresso preoccupazione per l’inevitabilità del progetto: «Non si riuscirà a bloccare questo cantiere, nemmeno quello di Saccargia e nemmeno quello per l’agrivoltaico tra Tuili e Barumini». Non solo, perché il maxi cantiere di Santu Miali è anche al centro di un’interrogazione presentato in Consiglio comunale a Villacidro dal consigliere di opposizione Giancarlo Carboni. «Nell’interrogazione si è chiesto se i vigili hanno verificato se le opere rispettano le disposizioni di sicurezza», ha raccontato Muscas.

I comitati

Durante la manifestazione, i rappresentanti di comitati anti-speculazione hanno espresso le loro preoccupazioni. Rita Corda (No Tyrrhenian link), ha affermato: «Un popolo che si sta ribellando a queste imposizioni dall'alto senza l'aiuto delle istituzioni è qualcosa di disarmante. Il Tyrrhenian link è l'ennesima dimostrazione che la Sardegna sia ancora designata ad essere una servitù». Giulia Lai, avvocato del comitato No Tyrrhenian Link, ha aggiunto: «Perché si è consentito di installare il cavo adiacente alla zona Sic di Mari Pintau?». Bustianu Cumpostu, leader storico indipendentista di Sardigna Natzione, ha attaccato: «Con il Governo Draghi si è deciso il destino della nostra Sardegna. Non nutro grandi speranze che la politica attuale possa e voglia fare qualcosa di concreto».

RIPRODUZIONE RISERVATA