«Il fronte del mare sarà tutto a disposizione dei cittadini» 

Cagliari cambia volto e avvicina ancor di più la città al mare. In attesa del via ai lavori in via Roma, Amministrazione comunale, Regione, Soprintendenza e Autorità portuale stanno collaborando per arrivare ai traguardi previsti e ieri, al Comando Marittimo Autonomo Ovest, hanno partecipato all'evento “Paesaggi dal mare” durante la Giornata Nazionale del Paesaggio.

«Iniziare la settimana prossima i lavori in via Roma è un obiettivo che la città aveva da decenni», dice soddisfatto il sindaco Paolo Truzzu. «Si restituisce uno spazio pubblico ai cittadini, poi vogliamo unire la Marina al Porto col successivo masterplan. Abbiamo anche aggiudicato la gara di progettazione da un milione e mezzo per abbassare la corsia auto lato porto, farla passare in trincea e riuscire in prospettiva a costruire una grande piazza sul mare».

Non solo via Roma, ulteriori aree adiacenti al mare avranno uno sviluppo differente: militari e soprintendenza dovrebbero spostarsi in luoghi diversi, con le zone a oggi ristrette destinate ad attività per tutti. «Vogliamo che il waterfront di Cagliari diventi interamente fruibile dai cittadini», afferma Massimo Deiana, presidente dell'Autorità portuale. «Alcune aree non sono nella nostra disponibilità, ma con vincoli o usate dalla Marina Militare. Il dialogo e le sinergia fra le istituzioni ci aiuteranno ad accordarci su aree non più strategiche, che possano tornare fruibili per tutti». Il tutto preservando paesaggio ed eventuali ritrovamenti sotterranei: «Siamo chiamati, come istituzione dello Stato che si occupa della tutela del paesaggio, a promuovere iniziative in tal senso», avvisa la soprintendente ad Archeologia, belle arti e paesaggio Monica Stochino. «Il paesaggio riflette le aspirazioni delle comunità». In vista di una rivoluzione, come quando negli anni ‘90 fu demolito il muro che separava via Roma dal Porto. La vista del mare dalla città, nel progetto studiato con Boeri, sarà tutelata. «Abbiamo discusso con progettista e amministrazione, risolvendo criticità fra cui non cambiare la relazione fra città e mare: non ci saranno elementi di preclusione a visuali consolidate e storiche», aggiunge Stochino. Sul traffico Truzzu è sicuro: «Ci sarà da rivedere la viabilità con disagi per tutti, ma ne varrà la pena».

