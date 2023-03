Il fronte dei sindaci: «Registreremo i figli di coppie gay» 

Si allarga il fronte dei sindaci che tengono duro sulle trascrizioni all’anagrafe dei figli di coppie omosessuali. Dopo Milano, Verona, Padova e Bologna, anche Roma si fa sentire. Il sindaco Roberto Gualtieri, dal palco della manifestazione delle Famiglie Arcobaleno a Piazza Santi Apostoli, ribadisce la scelta di registrare i figli di coppie di mamme con certificati di nascita anche esteri. «Martedì - fa sapere - ci sentiremo per fare il punto sulla proposta e valuteremo insieme le prossime tappe con i sindaci delle più grandi città italiane: Milano, Bologna, Napoli, Firenze e Bari. Non stiamo parlando di gestazione per altri ma di un caso su cui c’è una chiarissima giurisprudenza. È un primo passo, poi chiediamo una iniziativa legislativa. Serve un salto di civilità».

La replica arriva dalla ministra della Famiglia, Eugenia Roccella: «Non è il sindaco» che può disporre la trascrizione dei certificati di nascita costituiti all’estero, «per una cosa del genere ci vuole una norma nazionale e l’indicazione l’ha data la Corte di Cassazione. Un sindaco che ha responsabilità politiche e amministrative dovrebbe rispettare la legge italiana». La ministra ribadisce la linea dura sulla maternità per conto di altri: «Nella maternità surrogata ci sono due donne: una dà gli ovociti, l’altra è il vero utero in affitto che deve avere altri requisiti come aver già partorito ed essere in buona salute. Si sceglie chi dà l’ovocita attraverso una sorta di selezione della razza - la donna deve essere alta, bella, bionda, generalmente è dell’Est - l’ovocita di una donna nera costa molto meno di una donna bianca, con connotazioni evidentemente razziste». Sulla questione il centrodestra è determinato ad andare avanti, da mercoledì in commissione Giustizia sarà in discussione la proposta di legge a prima firma di Carolina Varchi (FdI) per mettere al bando la gestazione per altri come reato universale e dunque perseguibile anche all’estero per i cittadini italiani.

