Il fronte dei sindaci: «Contrari a pale e speculazioni» 

«Sono contrarissimo – tuona Umberto Oppus, sindaco di Mandas –. Stiamo vincolando tutte le aree archeologiche perché intendiamo valorizzare il nostro territorio che è ricco di siti storici e tombe dei giganti. I soldi dati ai privati da queste compagnie sono solo un abbaglio, l’unico vero modo di dare valore al terreno e sviluppare e promuovere l’archeologia e la natura». Il primo cittadino invita a una riflessione. «Questa corsa all’eolico non ha senso, come si possono mettere le pale davanti a siti millenari? Sarebbe come metterle davanti al Vaticano. Nessuno si sognerebbe di farlo. Qualcosa non quadra». Sullo stesso fronte Terenzio Schirru, sindaco del confinante comune di Gesico: «All’eolico sono contrario, lo sono sempre stato. Ora bisognerà capire dove e come intendano realizzare quest’opera, avranno bisogno di valutazioni ambientali difficili da ottenere, visto che il nostro territorio ha svariati vincoli paesaggistici e archeologici, in alcune aree non si può spostare neppure una pietra. Ritengo che dietro questi parchi ci sia una speculazione».

Barumini. «Sebbene non abbia visto il progetto, esiste un’area di rispetto intorno a Su Nuraxi che rende inaccettabile anche solo l’idea di un parco eolico. Mentre altri comuni, magari in virtù di benefici per i cittadini, possono trovare un compromesso, da noi questo è assolutamente impossibile». Il sindaco di Barumini, Michele Zucca, alla notizia del progetto depositato al Ministero per un parco eolico destinato alla vallata intorno al sito millenario patrimonio dell’Unesco, si dice pronto alle barricate. «Noi siamo bombardati da mille vincoli che ci costringono a chiedere ai nostri cittadini tanti sacrifici, non consentiamo loro neanche di scegliere il colore delle tegole di casa e poi dovremmo accettare un atteggiamento del genere? Assolutamente no. Intorno alla reggia esiste una fascia di 350 metri nella quale non è consentito fare assolutamente nulla. Poi c’è una seconda fascia che include tutti i paesi limitrofi che appartengono al piano di gestione del sito, anch’essa è sottoposta a vincoli di natura archeologica. In più noi, come comune, siamo sottoposti a vincoli paesaggistici per l’altopiano della Giara. Insomma, sarebbe il colmo che un progetto simile venga fatto proprio qui». Il sindaco Zucca non è solo. Dai verdi campi della Marmilla e della Trexenta fino a quelli del Sarcidano, si è alzato un coro di no all’idea dei due nuovi parchi eolici ora in attesa delle valutazioni tecniche: oltre al progetto “Luminu” (17 pale da 6,6 MW ciascuna tra Barumini, Escolca, Gergei, Las Plassas e Villanovafranca) c’è il piano denominato “Planu Serrantis” composto da 9 aerogeneratori (anche questi da 6,6 MW) da posizionare tra Mandas, Selegas e Gesico.

Tombe dei giganti

La chat

Il caso delle 26 pale progettate per svettare a circa 200 metri d’altezza dalle terre del sud Sardegna agita anche il Sarcidano e la Barbagia di Seulo: la questione è finita nella chat dei sindaci che ora si preparano a discutere una strategia durante il prossimo incontro convocato nella sede della Comunità montana. «È una cosa nuova che ci è arrivata tra capo e collo senza che il Comune sia stato minimamente coinvolto. Già in passato abbiamo preso una posizione nettamente contraria rispetto a questo tema e si è formato anche un comitato – racconta Eugenio Lai, sindaco di Escolca –. Ora però sta diventando insopportabile il senso della speculazione e di certo non ci aiutano ad affrontare la situazione né lo Stato e neppure la Regione. Ho posto la questione diverse volte in Consiglio regionale ma da questo punto di vista l’immobilismo che ci circonda non aiuta a evitare che queste multinazionali vengano e possano speculare nei nostri paesi». Il territorio si prepara dunque a un confronto. «Abbiamo convocato una riunione in Comunità montana per opporci tutti insieme, poiché visto che l’operazione speculativa è decisamente più ampia rispetto al passato non si può ragionare per campanile, bisogna affrontare la questione come territorio». Alla riunione prenderà parte anche Rossano Zedda, sindaco di Gergei: «Non sappiamo tantissimo di questi progetti. Non abbiamo ricevuto nessuna comunicazione ufficiale e neppure una interlocuzione con la società che ha li presentati, stiamo aspettando di avere degli incontri formali». Eppure qualche indiscrezione il sindaco Zedda è riuscito ad averla: «Solo grazie alla Forestale siamo venuti a sapere che il progetto riguarda in minima parte il nostro comune, una striscetta di territorio, ma non è questo il punto. Le amministrazioni comunali devono essere coinvolte davanti a un intervento così importante. Non so cosa stia succedendo».

Il paesaggio

Dal Municipio di Las Plassas, Andrea Lampis sceglie la cautela: «Non credo possano farlo davvero, ma prima di conoscere il progetto preferisco non esprimere giudizi». Nel vicino paese di Villanovafranca, intanto, venerdì si sono ritrovati i sindaci dei paesi coinvolti in un altro progetto, quello di Su Murgedu: «Momentaneamente non abbiamo assunto una posizione netta perché vogliamo prima conoscere i dettagli, sapere dove verranno posizionate le pale. Sia chiaro: anche noi abbiamo dei siti archeologici di grande valore, come il nuraghe Su Mulinu, intendiamo proteggerli». Restando in Marmilla, dal consorzio turistico Sa Corona Arrubia che riunisce 18 comuni (tra cui Barumini e Villanovafranca), il presidente e sindaco di Collinas, Francesco Sanna, aggiunge: «Il paesaggio è patrimonio collettivo, impegnarne il valore, seppure per rispondere a stringenti esigenze economiche, non può prescindere dal coinvolgimento decisionale delle comunità interessate, che quel paesaggio hanno vissuto e custodito nei secoli».

