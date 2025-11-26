Il Frogheri? Un campo di patate 

Il terreno di gioco dello stadio Frogheri è nuovamente in condizioni critiche. Dopo essersi seccato durante l’estate, oggi - con l’arrivo dell’inverno - si presenta come un vero e proprio campo di patate. Una situazione che sta penalizzando la Nuorese, capolista del campionato, costretta a giocare in un impianto giudicato «disastrato» dalla dirigenza. A puntare il dito è la dirigente Emanuela Priori. A maggio sarà steso il manto sintetico ma la Nuorese ricorda: «Il Cagliari calcio ci disse di non farlo». Il rischio paventato è quello di dire addio a Nazionali e partite di squadre professioniste. L'assessora Natascia Demurtas conferma: «È cosi, ma stiamo valutando la possibilità di cambiare il fondo con uno ibrido, come lo stadio di Udine o Modena, abbiamo espresso già questa esigenza alla Regione».

«Campo distrutto»

Secondo Priori, la situazione del manto erboso è precipitata dopo il Festival del Redentore: «Del terreno se ne occupa un dipendente della Nuorese, una persona competente, ma dopo il festival del folklore il campo è stato distrutto. Il Comune dice che non ha i soldi. Noi dovremmo metterci mano di tasca nostra, ma il preventivo è di 10 mila euro per il ripristino. È già successo l’anno scorso, ma allora almeno il Comune era intervenuto. Non so se sia un problema di risorse o se dipende dal fatto che a maggio inizieranno i lavori per il sintetico». La dirigente sottolinea come la società avesse richiesto, ottenendolo, di rinviare l’inizio dei cantieri, per evitare di dover disputare gare e allenamenti altrove. Ma il problema principale, aggiunge, è che non esistono impianti alternativi omologati per accogliere tifoserie».

Erba addio

C’è poi la questione legata alle grandi partite, come quelle della Nazionale giovanile o del Cagliari, già ospitate al Frogheri in passato: «Col sintetico il Cagliari non credo vorrà più venire a giocare qui. Ci raccomandarono di non togliere il manto erboso. Il naturale, se curato, dà sempre qualcosa in più». Infine, Priori richiama l’attenzione sulla questione gestionale dell’impianto: «Siamo in attesa di un bando. Oggi abbiamo la struttura solo in concessione temporanea e in proroga. Abbiamo progetti importanti, anche in chiave bandi europei, ma senza un affidamento definitivo non possiamo fare nulla».

«Lavori a maggio»

La posizione dell’amministrazione espressa dall’assessora Demurtas resta quella di avviare i lavori dal 2 maggio, una volta conclusa la stagione sportiva. «In questo modo garantiamo la disponibilità della struttura durante la stagione calcistica», ha ricordato l’assessora. Ha poi aggiunto che il bando sarà fatto successivamente. E ammette: «il problema del sintetico e del fatto che questo voglia dire addio alla possibilità di vedere partite dei professionisti me lo sono posta. Per questo abbiamo chiesto la possibilità di realizzare un manto ibrido come ce ne sono già in seria A. Ma il bando è già affidato, attendiamo di capire se la Regione permetta una variazione».

Il progetto

L’attuale riqualificazione del Frogheri, finanziata con 800 mila euro della Regione, prevede la sostituzione del manto naturale con un sintetico di ultima generazione e la realizzazione delle nuove torri faro a Led. È un intervento pensato per ridurre i costi di manutenzione, migliorare l’efficienza energetica e garantire un uso più intensivo dell’impianto, soprattutto in inverno. Il progetto ha ricevuto il via libera preliminare dalla Lega Nazionale Dilettanti, che ha confermato l’omologabilità dell’impianto fino alla Serie D. Ma questo cambiamento comporta anche la rinuncia alla possibilità di ospitare eventi calcistici di livello superiore.

