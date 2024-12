Il freddo non ferma l’assalto al Poetto 

Il sole non è proprio caldo, ma a fine mattinata si sfiorano in ogni caso i 15 gradi, il mare sembra una tavolozza dei colori blu, una leggera bava di vento (dopo il Maestrale forte) e per i più coraggiosi anche un tuffo fuori stagione: è giovedì 26 dicembre, giorno di Santa Stefano, ma al Poetto sembra quasi primavera inoltrata. C’è chi non rinuncia a una corsa per smaltire i bagordi alimentari degli ultimi tre giorni, chi si organizza una seduta di yoga, chi ne approfittata per una tintarella o solo per una passeggiata sul lungomare. Inedite cartoline balneari che si diffondono sui social network, tirando la volata a un Capodanno che si preannuncia fortunato.

Folla

Già prima di mezzogiorno il grande parcheggio sterrato accanto a Marina Piccola è stracolmo. Quasi impossibile trovare un “buco”. Viale Poetto è un serpentone d’auto che ha la testa a Marina Piccola e la coda all’Amsicora. Rispettando la tradizione, sono migliaia i cagliaritani alla Prima Fermata per Santo Stefano. Fabrizio Milia è tra quelle migliaia. Al Poetto, lui, è un habitué. «Siamo fortunati a vivere a dieci minuti dalla spiaggia, io c’ero anche il giorno di Natale. Mi godo una giornata di relax, con questo clima è quasi obbligatorio anche farsi un bagno», dice prima di tuffarsi. Com’era l’acqua? «Freddina, in effetti, ma ne vale la pena. Il mare d’inverno è qualcosa che è difficile da spiegare a chi non ha la fortuna di viverlo», dice ancora. Un concetto che prova a spiegare Patricia Nguyen, americana da due anni a Cagliari, mentre esce dall’acqua a Marina Piccola. «Da quando vivo qui, un giro in sup il giorno di Santo Stefano è una tradizione». «Per questa giornata niente tuffo», dice Virginia Esu. «Avevo la febbre una settimana fa, forse sarà il primo gennaio», aggiunge.

Babbo Natale in sup

Con l’associazione “Tutt’inSup” guidata da Simone Sanna, vivere le festività di Natale significa (anche) un’escursione dietro la Sella Del Diavolo a bordo delle “tavole” speciali. Tutti rigorosamente vestiti da Babbo Natale. Un colorato e simpatico spettacolo nel giorno di Santo Stefano che a Marina Piccola va avanti ormai da dieci anni. Una tradizione, quindi.

Gli altri

Bikini rosso, lettino e asciugamano. Chi non si avventura in mare, trova posto sulle sdraio messe a disposizione in spiaggia dai chioschetti. «Stupendo», dice il signor Edoardo, pensionato. Sorseggia uno spritz tra applausi e foto di rito con amici «prima di tornare a casa per il pranzo. Noi sempre presenti al Poetto durante le festività natalizie». «Se non si sta attenti, questo sole brucia», ammettono Maria Sardu e Giuliana Trincas mentre spalmano olio solare. Il concett6o lo ribadisce Rossella Betti. «Quando le temperature non sono eccessivamente fredde ci cimentiamo piacevolmente in questa impresa natalizia. Dicono porti bene e poi», ironizza, «il freddo tonifica la pelle». «Si comincia a fare le prove con l’abbronzatura e si sta all’aria aperta. Senza la fretta di dover scappare per andare a lavoro», gli fa eco Roberto, avvocato.

Sulle montagne russe delle festività natalizie, al Poetto, si sale con spavalderia: in una mano un calice di vino bianco ghiacciato, nell’altra il capellino di Babbo Natale, paletta e secchiello. «Per mio figlio», dice Mattia Piras, «siamo tutti qui all’aria aperta. Il Poetto a Natale non è solo una tradizione, è una fortuna». Chiarissimo.

