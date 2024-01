Il fratricida dal gup: subito il processo con rito abbreviato 

L’aggravante della parentela contestata dall’accusa rappresentata dal pm Riccardo Blefiori non prevede come pena minima l’ergastolo, per questo Giuseppe Pittalis, 55 anni, l’allevatore di Bitti che il 3 marzo dell'anno scorso nella campagne del paese, al culmine di una lite, ha ucciso il fratello più grande, Giorgio Desiderio, 61 anni, colpendolo alla testa con un martello, potrà accedere al rito alternativo del giudizio abbreviato. Sarà processato il 23 febbraio davanti al giudice Giovanni Angelicchio.

Ieri Pittalis, accompagnato dal legale Angelo Manconi (in rappresentanza anche dell’altro difensore Potito Flagella) è comparso davanti al giudice per l’udienza preliminare dove sono stati depositati la rinuncia dell’altro fratello, Antonello, a una pretesa risarcitoria, ottenuta già con la liquidazione del bestiame dell’azienda, e le indagini difensive con le dichiarazioni dei vicini che dimostrarono una continua vessazione da parte della vittima. Giuseppe aveva confessato l’omicidio. Le indagini hanno appurato che quel giorno Giorgio gli rimproverò un guasto all’auto, poi lo spinse facendolo cadere. Giuseppe reagì afferrando il martello e colpì il fratello alla testa uccidendolo.

