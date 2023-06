«Il fratello intercettato ha fatto i nomi degli accusati» 

«C’è un’intercettazione dove emergono i loro nomi. È quando Carmelo Contena, parlando con la moglie, dice che sta consegnando i fratelli perché hanno ammazzato il Carai».

A riferirlo, davanti alla Corte d’assise di Nuoro dove si sta celebrando il processo contro gli allevatori di Orune Giuseppe e Moro Contena, due gemelli accusati di aver ucciso il 27 agosto del 2021 il loro vicino di pascolo, Giovanni Antonio Carai, è l’investigatore Vincenzo Valiante. Quella rivelazione arriva poche ore prima che i due gemelli, irreperibili da giorni, accompagnati dal loro avvocato Luigi Esposito, si presentassero in caserma a Nuoro il 10 settembre dello stesso anno. In quella circostanza gli investigatori, coordinati dal pm Riccardo Belfiori, si attendono una confessione che poi non arriverà mai perché, scopriranno, una volta in caserma a Nuoro, che contro i due non c’era ancora una misura cautelare. Ma gli stessi gemelli risultavano irreperibili dai primi di settembre.

Perciò era iniziata una trattativa gestita da Carmelo per la loro consegna. Ieri è emerso anche che era stato comunque individuato il possibile nascondiglio, «una casa vicino a Tergu dove ci sono gli ovili dei fratelli degli imputati», ha spiegato ieri l’investigatore che ha rivelato che in una circostanza il cellulare di Maoro agganciò una cella di Porto Torres: «Pensammo a una fuga in traghetto, controllammo le liste delle partenze».

RIPRODUZIONE RISERVATA