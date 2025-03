Il fratello di Saman: «Lo zio la prese» 

Bologna. Tono di voce basso, italiano incerto, monosillabi e tanti «non ricordo». Ma per quello che ha detto fin qui, nelle prime due ore della sua testimonianza davanti alla Corte di assise di appello di Bologna, il fratello di Saman Abbas ha confermato le accuse contro i suoi familiari, già mosse nel processo di primo grado. L'accusa ritiene il racconto fondamentale per inchiodare la famiglia intera e provare la premeditazione del delitto, ma i giudici di Reggio Emilia avevano giudicato inattendibile, sottolineando le sue contraddizioni e che per ben 120 volte aveva risposto di non ricordare, quando gli venivano chiesti chiarimenti.

Coperto da un paravento per evitare che incrociasse lo sguardo con i parenti imputati, il giovane testimone, 16enne nel 2021 quando la sorella morì, ha ripercorso con difficoltà gli ultimi momenti della ragazza, interrompendosi quando è arrivato al punto in cui i genitori accompagnarono la 18enne fuori di casa: «L'accompagnarono a morire», come si legge nella sentenza di primo grado che ha condannato padre e madre, Shabbar Abbas e Nazia Shaheen all'ergastolo, lo zio Danish Hasnain a 14 anni, assolvendo i cugini Nomanhulaq Nomanhulaq e Ikram Ijaz.

Il fratello della vittima ha parlato della rabbia del padre quando fu lui a mostrare, l'ultima sera, le chat di Saman con il fidanzato.

RIPRODUZIONE RISERVATA