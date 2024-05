Il fratello di Pike difende Forti 

Miami. Una ventina di righe per esprimere ancora una volta vicinanza alla famiglia e ribadire l’innocenza di Chico Forti. Questo il messaggio che Bradley Pike, il fratello dell’uomo che per la giustizia statunitense fu ucciso a colpi di pistola dall’imprenditore italiano, ha inviato alla mamma di Forti. Un breve testo su WhatsApp che riporta alla mente la mail firmata dallo stesso Pike nel 2020 con la quale chiedeva al governatore della Florida di rilasciare l'ex campione di windsurf perché convinto della sua innocenza. «Sono davvero molto felice che sia finalmente riuscita a rivedere suo figlio dopo tutti questi anni e dopo le tragedie e il lutto con cui entrambe le nostre famiglie hanno dovuto fare i conti negli ultimi 26 anni», scrive Pike. «La cosa più crudele che si possa infliggere a una persona, specialmente se è madre, è separarla dal proprio figlio, indipendentemente dalle sue azioni». Il messaggio è stato consegnata alla madre di Forti, Maria Loner, giovedì, il giorno dopo l'incontro con il figlio in permesso speciale in Italia.

