Il fratello di Emanuela Orlandi: «Papa Francesco sa cosa è successo» 

Si rivolge direttamente a papa Francesco, Pietro Orlandi, il fratello di Emanuela, scomparsa a Roma nel giugno del 1983 e che il prossimo 14 gennaio compirebbe 56 anni, a pochi giorni dalla manifestazione con cui, sabato, tornerà a chiedere «verità e giustizia» sul caso irrisolto da oltre 40 anni: «Lui sicuramente sa cosa è successo a mia sorella, come lo sapevano Giovanni Paolo II e Benedetto XVI».

Bergoglio «alzi la voce», insiste, perché «il Vaticano non sta facendo quello che ha chiesto quando ha dato impulso alla procura d'Oltretevere ad aprire formalmente un'inchiesta come avvenuto esattamente un anno fa. Il riferimento di Pietro Orlandi è al lavoro del promotore di giustizia vaticano, Alessandro Diddi, che gli risponde a stretto giro: «Stiamo continuando a lavorare, e a differenza dell'Italia noi non abbiamo limiti di tempo, il sistema è più garantista per la persona offesa: per cui finché il caso non è chiuso continueremo a lavorarci».

