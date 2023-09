Il fratello: «Con il video social Kevin ha fatto auto-giustizia»  

IVREA. «Ragazzi se vi dico treno andate da quella parte eh?». È quanto si sente in un breve video girato la sera del 30 agosto, pochi minuti prima dell'incidente ferroviario a Brandizzo, costato la vita a cinque operai.

Il filmato fatto con un telefonino poco prima la tragedia. Gli operai erano al lavoro su un tratto di ferrovia e sono stati travolti da un convoglio di passaggio. Nel video si vedono alcuni operai al lavoro intenti a rimuovere il pietrisco sotto i binari. Il video, della durata complessiva di 6 minuti e 48 secondi, è stato recuperato da un profilo social di Kevin Laganà, una delle cinque vittime della tragedia di Brandizzo ed è stato consegnato alla procura di Ivrea. La voce che esorta ad andare «da quella parte» non è di uno degli operai al lavoro.

Kevin chiude il video con queste parole: «Ciao ragazzi ci vediamo alla prossima, metterò un tik tok fra un paio di giorni». Morirà poco dopo.

«Penso che il video parli. Mio fratello si è fatto autogiustizia». Lo ha detto Antonino Laganà, fratello e collega di Kevin, la più giovane delle cinque vittime dell'incidente ferroviario di Brandizzo, dopo essere stato ascoltato come testimone in Procura a Ivrea. Il riferimento è al filmato realizzato la sera stessa Kevin nel luogo in cui pochi minuti dopo si sarebbe verificata la tragedia. Antonino è stato sentito dagli inquirenti per quasi quattro ore.

Massimo Laganà, padre di Antonino e Kevin, si è allontanato da Palazzo di giustizia dicendo ai giornalisti «lasciateci con il nostro dolore».

I due erano accompagnati dall'avvocato di famiglia, Enrico Calabrese, che non ha preso parte all'audizione di Antonino.

