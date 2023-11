Il frassino alto quindici metri diventa albero monumentale 

Siliqua ha il suo albero monumentale: è un frassino alto 15 metri, di quasi trecento anni di età. La cerimonia, con la sistemazione di una targa illustrativa, è avvenuta nelle campagne di Bausonà. Si tratta del primo albero del paese che riceve questo riconoscimento che lo inserisce in un piano di tutela sotto il controllo del Comune e del Corpo forestale. A celebrare l’avvenimento c’erano la sindaca Francesca Atzori, l’assessore all’Ambiente Isacco Fanni, il comandante della stazione del Corpo forestale di Siliqua Gianfranco Pisu, accompagnato da altri due agenti, e i proprietari dei due terreni, di cui l’albero delimita il confine. A pochi metri dal maestoso esemplare, i Forestali assieme a un operaio comunale, hanno sistemato il panello che riporta informazioni tecniche e le ragioni per cui è stato riconosciuto “Albero monumentale d’Italia”.

Uno studio lungo due anni, svolto dagli uomini del Corpo forestale: «La zona è ricca di frassini ma questo è l’esemplare con il diametro del tronco più grosso: circa tre metri», afferma Pisu. Grazie alla sua posizione, in mezzo ai campi alluvionali poco distanti dalla sponda del rio Cixerri e dal centro abitato, potrà essere visitato facilmente da tutti gli appassionati. Non nasconde la sua soddisfazione, l’assessore Fanni che afferma: «Questo riconoscimento è un traguardo per tutti, ora sarà nostro compito tutelare e valorizzare l’albero. Ci attiveremmo anche con la Regione, partecipando ai bandi per gli alberi monumentali, per la sua cura e protezione».

