Il fotovoltaico spacca la maggioranza 

Il parco fotovoltaico alla periferia di Carbonia spacca la maggioranza in Consiglio comunale. Non è passata la delibera per la sdemanializzazione di una piccola fascia di terra in località “Sa domu e su campu e Nuraxeddu”, dove sono in corso i lavori di realizzazione di un impianto fotovoltaico su un terreno, privato, di circa 43 ettari. L’esito finale della votazione è stato di 14 contrari, 7 favorevoli e due astenuti. Il voto negativo del Consiglio non impedirà comunque la realizzazione del parco.

Per la maggioranza hanno votato contro in 9: Alessia Cadoni, Giacomo Floris e Gianluca Arru di Carbonia Avanti, Beppe Vella e Pino Giganti del gruppo “Ora per Carbonia”, Antonio Caggiari e Rita Vincis di Uniti per Rinascere, Diego Fronterrè del gruppo “Morittu sindaco” e anche il presidente del Consiglio Federico Fantinel. Per tutti (anche per Luca Grussu, che si è astenuto) il motivo è stato identico: la necessità di dare un segnale e far capire che a loro parere da questo progetto la città non riceverà un beneficio concreto. Caggiari si è detto «molto perplesso proprio per il fatto che i cittadini non ne avranno alcun giovamento», seguito da Arru e Floris che non vedono «alcuna ricaduta favorevole dal parco e da eventuali compensazioni». Vella si è invece chiesto «come mai gli acquirenti non si sono accorti della presenza della stradina all’atto dell’acquisto?». Gianluca Lai e Matteo Sestu dell’opposizione (contrari anche Francesca Pili, sandro Mereu e Daniela Garau) hanno ribadito che «è necessario lanciare un segnale a chi vuole sfruttare il territorio». A favore hanno votato per il Pd Giacomo Guadagnini, Alberto Pili e Ivonne Fraternale, per Sviluppo e ambiente Valentina Diaferia e Silvia Caria, della lista Morittu sindaco Manuela Caria più lo stesso primo cittadino. Guadagnini ha precisato che «noi stiamo votando un atto per un progetto che comunque si farà e non approvarlo non significa fare la guerra ai potentati». Pili ha aggiunto: «Chi vota no sta decidendo di sedersi in panchina e non partecipare ai tavoli per provare a ottenere benefici». Morittu ha difeso la scelta della Giunta: «La sdemanializzazione consente semplicemente che la stradina possa essere alienata, con conseguente introito di risorse da destinare al soddisfacimento di altre finalità pubbliche e evitare l’impoverimento del suo valore».

RIPRODUZIONE RISERVATA