Il fotovoltaico assedia le campagne 

Là dove c’era l’erba – e gli alberi, in alcuni casi – ora ci sono distese di pannelli fotovoltaici. Interi spicchi di Sardegna, dalle zone costiere alle campagne dell’entroterra, hanno già cambiato volto. Le foto satellitari sono uno schiaffo a tutti gli amanti del paesaggio: migliaia di ettari di lastre al silicio, quasi sempre installate da società con sede fuori dalla Sardegna, stanno rapidamente soffocando i terreni agricoli. E fa ancora più male il confronto con le immagini dell’archivio storico di Google Earth: dieci anni fa, in alcuni casi anche meno, tutto questo non esisteva.

Il consumo del suolo

Il caso più eclatante è tra Capoterra e Uta, dove le aree coltivabili hanno lasciato spazio alla zona industriale. Ai piedi di Monte Arcosu ci sono circa cinque chilometri quadrati di pannelli. Per intenderci: la superficie dedicata alla produzione di energia fotovoltaica è superiore all’estensione dei due centri abitati più vicini. E pensare che proprio qui i signori delle rinnovabili vorrebbero estirpare un uliveto piantato trent’anni fa, in grado di produrre – lo dice la relazione di un agronomo, incaricato dal comitato per la difesa del territorio – olive per oltre duecentomila euro all’anno.

Paesi accerchiati

Non è molto diverso il discorso a Narbolia. Qui il maxi parco solare e agrivoltaico realizzato anni fa ad appena settecento metri dalle case ha confini ben più ampi di quelli del paesino dell’Oristanese.

Poi ancora: Macomer, Marrubiu, Arborea. Pianure di acciaio e silicio al posto di pascoli e campi produttivi. Oppure installati nelle serre tirate su in poco tempo e rifinite con un tetto fotovoltaico.

A Porto Torres il grande impianto di Eni, 31 megawatt di potenza dichiarata, ha trovato spazio nella zona industriale ma non ha ancora permesso di spegnere la centrale elettrica a gasolio.

I rischi

Decine di casi in tutta l’Isola, ma potremmo essere solo all’inizio: i dati di Terna dicono che sono stati presentati nuovi progetti per quasi 24mila megawatt. E visto che per produrre 1 megawatt servono fino a 3 ettari di terreno su cui installare i pannelli, lo spazio da dedicare a queste fabbriche di energia equivale a quello di circa 90mila campi da calcio.

Dopo il consumo del territorio c’è poi un tema non secondario: la vita utile di questi impianti è di circa 25 anni. Molti dei pannelli solari installati nelle campagne sarde sono già a metà del loro ciclo produttivo. Tra poco tempo si dovrà pensare allo smaltimento. Chi se ne occuperà?

