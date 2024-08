Il fotografo sardo Murenu al party di Madonna 

Una festa riservatissima, in un luogo esclusivissimo. E fra gli invitati al compleanno pompeiano di Madonna non è passata inosservata la presenza di uno degli amici più cari (e di lunga data) della pop star: Luigi Murenu, cagliaritano, hair stylist della cantante negli anni passati, e ora affermato fotografo per le principali riviste mondiali di moda.

La storia di Luigi

A testimoniare la sua partecipazione è lo stesso Luigi Murenu che sia su suo profilo Facebook che su quello Instagram ha pubblicato una foto che parla chiaro. «La Dolce Vita. Settimana fantastica. Festeggiando il nostro angelo Madonna. Ti voglio tanto bene», scrive Murenu sui social. Luigi, ma per gli amici degli anni Ottanta solo e affettuosamente Gigi, lasciò Cagliari nel 1987 per trasferirsi a Parigi e qui inseguire il sogno di una vita, diventare hair stylist. Anche se lui si è sempre definito «parrucchiere», con grande modestia. Il successo immediato lo portò dalla Francia a Londra e da qui a New York per diventare il consulente personale di Madonna. Da lì anni di gloria poi la voglia di una nuova sfida sempre nella moda, sì, ma dall’altra parte dell’obiettivo, quello della macchina fotografica. Così con il suo «partner in crime» Iango Henzi (con lui nella foto a Pompei), Svizzera 1979, ballerino classico prima, professionista delle immagini poi, si immerge nella nuova avventura.

Il compleanno

La festa itinerante dello scorso 16 agosto, in occasione dei 66 anni di Madonna, ha avuto il suo culmine con una cena nell’Anfiteatro di Pompei. Ovviamente un fatto che ha portato con sé una non indifferente scia di polemiche per l’utilizzo privato di un bene di inestimabile valore e pubblico. «Erano meno di trenta persone - ha spiegato il direttore del Parco archeologico di Pompei Gabriel Zuchtriegel durante la trasmissione televisiva “Pomeriggio Cinque”-. Non abbiamo affittato gli scavi. Abbiamo accolto Madonna perché in questa occasione è avvenuta una cosa molto speciale per noi: la sua donazione di 250 mila euro pro manutenzioni, scavi e ricerche, riguarda anche un progetto che si rivolge ai giovani».

