Il fotografo che esplora le identità nascoste  

Trovare la bellezza nelle persone comuni e omaggiarla attraverso uno scatto: è l’obiettivo di “Who I Am”, evento in programma domenica dalle 9 alle 20 al ElStudio di via Mameli 126. L’iniziativa è ideata e organizzata da Davide Sionis, fotografo urbano e ritrattista che ha costruito la sua carriera esplorando l’identità personale e collettiva.

Chi si cela dietro un’immagine? Una storia, una persona, un’anima. Who I Am vuole indagarlo attraverso una serie di appuntamenti mensili. «Sarà un’esperienza immersiva», spiega Sionis, «per esprimere sé stessi attraverso un ritratto autentico e personale, con l’opportunità di raccontare in un video la propria storia e unicità, esplorando il concetto di chi si è realmente».

C’è arte e sociologia: «Provo ad analizzare come gli individui scelgano di rappresentare sé stessi e quali elementi identitari decidano di mostrare o enfatizzare. Ogni ritratto diventa una testimonianza visiva delle decisioni soggettive». I partecipanti devono rispondere a una domanda fondamentale: «Chi sono e come voglio raccontarmi?». Così, i ritratti che emergono raccontano unicità, appartenenza e alterità.

Per partecipare, è necessario inviare una mail a davidesionis@davidesionis.com.

