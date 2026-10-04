«Il fotogiornalismo è passione, disciplina e curiosità» 

“Every day. All the day”. Tutti i giorni e tutto il giorno. La macchina fotografica come uno strumento musicale, la fotografia come compagna di vita che esige “disciplina, tempo, sangue, sudore e lacrime”. Soprattutto se sei Steve McCurry, il fotoreporter americano – marchio Magnum , il gotha del giornalismo per immagini – che il grande pubblico conosce per il “ritratto della ragazza afghana”. Ieri sera a Porto Cervo ha ricevuto il Longevity award e si è raccontato nel dialogo con Pietro Mereu, direttore artistico della Longevity week della Costa Smeralda. «Ho 76 anni e attendo i prossimi 24 anni, si spera, per arrivare ai cento. Sono onorato di essere qua, la longevità ha a che fare con la qualità della vita e possiamo imparare molto dalla gente che in Sardegna ha perfezionato, in molti casi, il vivere una vita piena e longeva». L’ultima volta nell’Isola è stato tre anni fa per un reportage, in collaborazione con Sardinia film commission, che fa parte di un più ampio progetto ancora in itinere: «Abbiamo girato per cinque o sei giorni per scoprire la cultura e la gente dell’Isola».

Ricchi e poveri

La ricchezza dell’umanità al centro dei reportage in luoghi spesso poverissimi. O forse no. «I posti in cui ho viaggiato in passato, India, Afghanistan, Asia in generale, o il Sudamerica, o l’Africa vengono considerati “poveri” ma in realtà se guardi un po’ più in profondità ti accorgerai che talvolta non lo sono particolarmente ma a volte guardiamo le persone e generalizziamo. Non ci sono soldi, macchine, case, lusso ma a volte hanno altre cose come il tempo libero e il cibo salutare, quindi dipende da quali sono le priorità e come definisci “ricchezza” e “povertà”, c’è molta povertà a New York, povertà di spazio, povertà di immaginazione, povertà di cibo salutare».

Iconica

Il ritratto di Sharbat Gula è stato scattato nel 1984 in un campo profughi in Pakistan ed è “la fotografia più riconosciuta” nella storia della rivista National Geographic. «Ci siamo tenuti in contatto con lei, l’abbiamo aiutata a uscire dall’Afghanistan, così che i suoi figli potessero ricevere un’istruzione e avere assistenza medica, ora vive in Europa e penso che questo le abbia migliorato la vita. Sua figlia sta ricevendo una fantastica istruzione e in futuro forse diventerà dottoressa, in Afghanistan non sarebbe mai potuto accadere». Una foto iconica può cambiare la percezione delle guerre e dei diritti umani violati? «Ognuno ha una propria opinione su quella foto. Quando l’ho scattata, l’Afghanistan era invaso dai russi e gli afghani combattevano per la loro casa e la loro vita. Quindi penso che abbia mostrato al mondo il volto del popolo afghano, la sua dignità, come combatteva per sopravvivere in quella situazione».

La linea rossa

«Il principale problema del fotogiornalismo oggi sugli scenari di guerra è l’accesso, come è successo a Gaza». E i rischi dell’intelligenza artificiale? «Dobbiamo stare attenti a non farla diventare parte di quello che facciamo, dev’esserci una linea rossa. Quello che vogliamo è fotografare la vita reale, le persone per come sono realmente. E non c’è spazio per l’intelligenza artificiale perché vogliamo storie autentiche e genuine, non false». E la voglia di raccontarle: «Penso che mi abbiano sostenuto la passione, la curiosità, l’amore per le persone e per viaggiare in luoghi diversi».

RIPRODUZIONE RISERVATA