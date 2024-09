Il forte vento abbatte alberi e cavi elettrici  

Momenti di paura per le forti raffiche di vento con i vigili del fuoco che sono dovuti intervenire in particolare a Sedilo e Bosa. Nel centro del Guilcier l’episodio è avvenuto vicino al cortile delle scuole primarie e medie. «In quel momento - afferma l’assessore ai Lavori pubblici, Gianfranco Pes - non era fortunatamente presente nessuno». Nella città della Planargia, il comandante della polizia municipale Giampiero Farinelli ha emesso invece un’ordinanza per chiudere al traffico un tratto del viale Italia dove stava crollando un cavo della linea elettrica. ( s. c. )

RIPRODUZIONE RISERVATA