Il forte maestrale non li fa rientrare a riva: due bagnini soccorsi dalla Guardia costiera 

Momenti di paura ieri pomeriggio nella spiaggia del Poetto di Cagliari. All’altezza del chiosco “il Nilo” due bagnini su un pattino in balia del forte vento di Maestrale sono stati soccorsi da una motovedetta della Guardia costiera allertata dai colleghi del Servizio di salvataggio attivo nel litorale.

I due giovani erano entrati in acqua per riparare una boa di segnalazione, staccatasi proprio a causa delle raffiche che ieri hanno spazzato l’Isola, e non sono più riusciti a rientrare a riva con il proprio mezzo. I militari intervenuti hanno recuperato uno dei due ragazzi, mentre il secondo è stato soccorso da altri bagnini usciti nel frattempo con un secondo pattino.

