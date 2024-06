«Il Forte della Maddalenetta è diventato un deposito» 

Da antico bastione a deposito per materiali da cantiere. Legno, ferro e detriti ammucchiati in mezzo alle erbacce occupano lo spazio del Forte della Maddalenetta, sotto gli occhi dei turisti che si fermano a osservare quello scempio, domandandosi che cosa rappresenti quell’area recintata. È dal 2021 che il complesso monumentale risalente al XVI secolo assomiglia a un rimessaggio per attrezzature edili. Una triste cartolina per residenti e visitatori.

«Il Forte della Maddalenetta, un’area situata nel nucleo primario del centro storico algherese di alto livello storico, in passato utilizzata per eventi di carattere sociale e culturale, oggi nella più totale indifferenza è diventata zona di deposito di materiali edili e rifiuti di ogni genere. Un'area dimenticata e abbandonata nel degrado. Davvero possiamo pensare di lasciare un luogo di tale prestigio in queste condizioni?», commenta Gavino Scala, presidente del comitato di quartiere Alguer Vella. In passato il Forte ha ospitato eventi culturali, ma da tre anni, da quando sono iniziati i lavori di riqualificazione del vecchio municipio, qui sono stati stoccati i materiali avanzati dal cantiere (ancora in corso). Il contesto monumentale rappresenta l’unico forte superstite che caratterizzava la piazzaforte di Alghero.

