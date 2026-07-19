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Alghero.
20 luglio 2026 alle 01:45

Il Forte della Maddalena riscoperto grazie alla grande lirica 

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Il Forte della Maddalena si conferma un nuovo palcoscenico della cultura ad Alghero. Dopo il successo de “L'elisir d'amore”, anche “Pagliacci” di Ruggero Leoncavallo venerdì e domenica scorsi ha conquistato il pubblico, sancendo il positivo esordio dell'Alghero Festival dell'Ente de Carolis.

Il risultato va oltre il valore artistico dello spettacolo: segna infatti il recupero e la valorizzazione del Forte come spazio destinato a ospitare grandi eventi, restituendo alla città un luogo storico con una nuova funzione. La regia di Alberto Gazale ha saputo sfruttare le peculiarità della fortezza, trasformandone gli spazi in parte integrante della narrazione. Lunghi applausi hanno confermato il successo di una produzione che unisce qualità artistica e valorizzazione del patrimonio monumentale cittadino.

I lavori di restauro del Forte, conclusi a febbraio scorso, ne hanno restituito alla città una parte significativa. Il cantiere, avviato nel giugno 2024 e finanziato con 1,5 milioni di euro provenienti dal Pnrr, ha consentito di intervenire sulle murature perimetrali maggiormente deteriorate. Contestualmente sono state ridefinite le pavimentazioni e potenziata l’illuminazione esterna, migliorando decoro e fruibilità dell’area.

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