Il Foro Boario apre, l’Area eventi no 

Dopo l’esordio internazionale, a fine 2021, con la mostra d’arte “Costruttori di stelle” solo il buio, quasi a voler consegnare al Foro Boario il ruolo di “meteora” del panorama culturale cittadino.

In chiusura

L’edificio di piazza Pintus, però, si prepara alla rinascita: «A luglio organizzeremo un’importante esposizione, in collaborazione con l’associazione culturale Dromos», anticipa l’assessore alla Cultura, Luca Faedda. Un appuntamento che assume un significato doppio per l’amministrazione civica, ormai pronta a salutare uno dei tanti cantieri che tengono in ostaggio la città.

«La prossima settimana l’impresa completerà la pavimentazione - aggiunge l’assessore ai Lavori pubblici, Simone Prevete - proprio in questi giorni abbiamo definito l’acquisto delle piante da mettere a dimora».

La storia

Gli intoppi non sono mancati durante l’intervento, finanziato attraverso il Programma Oristano Est con 2 milioni e 200mila euro. Le opere, affidate alla ditta Dueffe, sono iniziate alla fine del 2022 e hanno visto anche la realizzazione delle rotonde all’incrocio tra le vie Vandalino Casu e Anglona e ancora tra le vie Ricovero, Vandalino Casu, Sardegna e Marconi. La chiusura dei lavori era prevista per lo scorso dicembre, posticipata poi ad aprile: probabilmente si arriverà a inizio giugno.

Ritardi a Torregrande

A proposito di ritardi, neppure l’estate 2024 sarà quella del taglio inaugurale per l’Area grandi eventi di Torregrande. Il via vaa di operai e mezzi meccanici, lo scorso febbraio, aveva alimentato qualche timida speranza che, invece, la determina firmata due giorni fa dal dirigente del settore Lavori pubblici, Alberto Soddu, ha definitivamente spazzato via.

L’impresa Ambiente Unipersonale di Orani ha ottenuto una proroga di novanta giorni per il completamento dei lavori che si sarebbero dovuti concludere entro lunedì. Se ne riparla a metà agosto, a stagione estiva ormai andata.

Diciotto anni di attesa non sono bastati a consegnare alla borgata un’infrastruttura che sulla carta ha visto gli albori durante la consiliatura del sindaco Antonio Barberio. La fase progettuale si porta via i primi sei anni, per le ruspe occorre attendere fino al 2012. Tra problemi idrici, contenziosi e ritardi ne passano altri sei.

I lavori terminano nel 2018 ma è solo un’illusione perché mancano ancora parcheggi, illuminazione e recinzione. In soccorso arrivano i fondi del Pnrr: un milione 231mila euro di finanziamento (31mila stanziati dalla Regione) per cancellare dall’elenco delle grandi incompiute l’infrastruttura destinata ad accogliere fino a 8mila spettatori.

Camping

Nello stesso progetto era compresa la riqualificazione dell’area camper, nella quale trova ancora ospitalità una delle famiglie rom scampate all’incendio dello stabile di via Rockefeller.

A febbraio sono stati demoliti i servizi igienici e lo stabile che un tempo ospitava market, bar e pizzeria: costruzioni dismesse da tempo che presentavano problemi di staticità.

Anche ipotizzando che i lavori siano in dirittura d’arrivo, difficile credere che il turismo a quattro ruote quest’estate possa fare tappa nella borgata marina.

Manca il bando per l’affidamento che l’assessore al Turismo vorrebbe scindere da quello dall’area grandi eventi, come invece previsto in passato. E i tempi sono strettissimi.

