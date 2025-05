il foro aspetta Sinner  

Per Jannik Sinner il ritorno in campo contro l'argentino Navone, battuto in due set con il punteggio di 6-3, 6-4, ha certificato l'amore degli italiani per il numero 1 al mondo. La “Sinnermania” ha ormai contagiato tutti. Dai semplici tifosi al vicepremier e ministro Matteo Salvini, che ha incontrato Sinner al Foro per uno scambio di battute rapido sul Milan, davanti al presidente della Fitp Angelo Binaghi. Sinner, sui social, con un “grazie per ieri”, ha voluto rimarcare come incitamento e cori arrivino forti alle orecchie dell'azzurro. Lo stesso dimostrato dai fan in tv, con oltre 2 milioni di spettatori, e soprattutto da quelli che affollano il Foro Italico con cappellini e magliette, rigorosamente arancioni. Ieri Jannik si è allenato al campo 5 con il boliviano Hugo Dellien, solito assalto dei tifosi e Sinner, dal canto suo, non si sottrae e ricambia: saluta il pubblico, che risponde con un boato, poi testa al campo per non perdere il feeling in vista del ritorno degli ottavi di finale degli Internazionali d'Italia, oggi pomeriggio, contro l'olandese De Jong, terzo match di giornata sul campo Centrale.

Ma attenzione al match delle 19, con Matteo Berrettini che sfida il norvegese Casper Ruud, recente vincitore di Madrid, numero 7 del mondo e in grandi condizioni. «Sto bene», ha detto l’azzurro nei giorni scorsi, senza dubbio una partita di grande fascino dove il pubblico sarà certamente un motore importante per Matteo.

Musetti c’è

“Sei unica”. No, non è la maglia celebrativa di Francesco Totti per Ilary Blasi dopo aver segnato nel derby nel 2002, ma la dedica di Lorenzo Musetti a Roma e che scrive sull'obiettivo della telecamera dopo aver vinto anche il terzo turno degli Internazionali. A Brandon Nakashima riserva quasi lo stesso trattamento di Virtanen. Contro l'americano, infatti chiude con il punteggio di 6-4, 6-3 raggiungendo gli ottavi dove domani incontrerà Daniil Medvedev, campione a Roma nel 2023. E mai Lorenzo è riuscito ad arrivare ai quarti nel torneo di casa. Ma la stagione in corso sta consegnando al tennis italiano un altro giocatore. «E' una settimana speciale per tutti. Ogni anno sogniamo di regalarvi delle gioie, ci stiamo riuscendo e speriamo di continuare». Non sarà semplice perché il sorteggio non è stato clemente: ottavi con Medvedev, eventuali quarti con Zverev e poi semifinale con Alcaraz. Solo in finale, invece, potrebbe incontrare Sinner.

Passaro e Paolini

Francesco Passaro aveva davanti un ostacolo imponente, il russo Karen Khachanov, 24 nel ranking ma ex numero 8. Tra i due non c'erano precedenti fino a ieri e l'inizio sembrava aver esaltato l'azzurro, avanti 3-0, salvo poi perdere dodici game consecutivi e dunque il match con un finale di 6-3, 6-0.

Jasmine scende in campo nel pomeriggio: davanti la Ostapenko, numero 18, giocatrice insidiosa e uscita ieri dal tabellone di doppio in coppia con la cinese Su Wei. Anche per la Paolini l’onda di affetto potrebbe essere un fattore in più per andare avanti al Foro.

