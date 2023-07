Il forno attende da sei mesi un “rinforzo” di energia 

Lo scorso gennaio Samuele Porcu ha acquistato un forno per cuocere il pistoccu. Un investimento per potenziare la sua azienda di panificazione. L’artigiano di Jerzu ha chiesto all’Enel un aumento della potenza sul proprio contatore, passando da 15 a 40 kilowatt. Ma da allora la richiesta non è stata soddisfatta. «Sono bloccato, non posso produrre il pistoccu ma intanto sto pagando il forno che ho acquistato», racconta Porcu, titolare del panificio artigiano “Francesco Porcu”. Le pratiche, avviate nel laboratorio di via Umberto I, sono state regolarmente trasmesse all’Enel, che a sua volta ha risposto all’istanza senza però dare seguito al potenziamento del contatore. Di fatto il procedimento è rimasto impigliato nella burocrazia. «Il Comune - aggiunge l’artigiano - ha espresso parere favorevole, mentre la Provincia attende ancora la documentazione che l’Enel avrebbe dovuto recapitare». Il personale di Enel, sentito sul caso, ha fatto chiarezza, annunciando un intervento immediato: «In merito alla pratica segnalata, E- Distribuzione, società del Gruppo Enel gestore della rete elettrica di media e bassa tensione, è intervenuta prontamente per approfondire tutti gli aspetti tecnici del caso. Vista l’urgenza della richiesta e la complessità dell’iter, l’azienda elettrica ha contattato il cliente. I lavori sono stati pianificati per la prossima settimana». (ro. se.)

