Il formaggio caprino senza fosfati 

Arriva dall’Ogliastra il primo formaggio di capra senza fosfato, un alimento adatto, alle persone affette da insufficienza renale. A produrlo nell’isola è il mini caseificio dei Fratelli Pistis, con in testa Carlo che da poco ha trionfato agli Oscar Green Sardegna nella categoria: “L’Impresa che cresce”. Un premio arrivato per il lavoro quotidiano dell’azienda con lui e i fratelli, per aver affrontato al meglio il complesso contesto socio economico, distinguendosi nel panorama nazionale per capacità di adattamento, di saper restare sul mercato, individuando nuovi spazi di distribuzione e commercializzazione.

Quello prodotto in azienda è, dunque, il primo formaggio al mondo, a base di latte di capra, “Frip” ed è nato dalla collaborazione con il tecnico caseario, Bastianino Piredda e partito dal progetto del Policlinico di Milano.

